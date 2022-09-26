خلفًا لرجل الأعمال ياسين منصور.. النادي الأهلي يقرر تعيين عدلي القيعي رئيسًا لشركة الكرة

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تعيين المهندس عدلي القيعي، رئيسًا لشركة الكرة بالنادي الأهلي، خلفًا لرجل الأعمال ياسين منصور.

جاء ذلك القرار عقب اجتماع الجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم الذي تم، صباح اليوم الاثنين بحضور الممثلين القانونيين «للملاك».

وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال وفقًا للائحة النظام الأساسي، وجاء بين بنوده اختيار مجلس إدارة جديد للشركة يتولى مقاليد الأمور خلال الفترة المقبلة، وتم التكليف والتشكيل على النحو التالي:

المهندس عدلي القيعي، رئيسًا لشركة الكرة، والذي تقلد العديد من المناصب الإدارية داخل النادي على مدار ما يزيد على خمسين عامًا قضاها في خدمة الأهلي، سواء عضوًا بمجلس الإدارة، أو مديرًا تنفيذيًّا، أو مشرفًا على النشاط الرياضي، أو مسئولًا عن ملف التعاقدات، أو مديرًا للتسويق والاستثمار.

وفي العضوية، خالد عبد القادر، رئيس شركة مايكروسوفت العالمية في الفترة من 2011 – 2020 ووكيل مجموعة من الشركات العالمية في التحول الرقمي، وصاحب الخبرات الكبيرة في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات، ورأت الجمعية العمومية ضرورة وجود هذا التخصص والذي تحتاجه صناعة كرة القدم، ويساعد كثيرًا في خلق موارد مالية من خلال أفكار غير تقليدية، فضلًا عن رؤيته في تسويق الحقوق الرقمية المتميزة التي يملكها النادي على المنصات المختلفة.

والمهندس أحمد حسام عوض، أحد الكوادر الشابة بالنادي، والحاصل على العديد من الشهادات العلمية والرياضية من الأكاديميات والأندية الأوروبية في مختلف المجالات، وكان عوض أحد أعضاء اللجنة التي شكلها «فيفا» قبل ثلاث سنوات وتولت مقاليد الكرة المصرية لعدة فترات زاد على ذلك علاقاته المستمرة مع الأندية والاتحادات الدولية.

وكان النادي الأهلي، قد أعلن بشكل رسمي رحيل شركة الكرة برئاسة رجل الأعمال ياسين منصور والتي تم إنشائها خلال الفترة الماضية.

وأكد الأهلي في بيانه على التقدير الكامل للتعاون الذي لاقاه مجلس إدارة النادي من جانب ياسين منصور ونائبه المهندس مصطفى فهمي، إلى جانب علاء عبدالصادق عضور مجلس إدارة الشركة، موجهًا لهم الشكر والتحية إليهم عما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية، للمساهمة الفاعلة في رؤية شاملة لتطوير نشاط كرة القدم.