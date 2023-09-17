خلال 7 سنوات.. مصر الوسطي للكهرباء تحول 87.6 كيلو متر كابلات هوائية إلى أرضية في بني سويف (جراف)

انتهت شركة مصر الوسطي للكهرباء من إحلال نحو 87.6 كيلو متر كابلات كهربائية هوائية إلى أخري أرضية في نطاق قطاع كهرباء بني سويف خلال 7 سنوات في الفترة من 2017-2018 ، وحتي نهاية العام 2022-2023.

كشف المهندس أحمد قرني رئيس قطاع كهرباء بني سويف ، في تصريحات لـ “المال” ان أجمالي العمليات المنفذه في القطاع لإحلال الهوائيات إلي ارضيات من الكابلات تصل لنحو 132 مليون جنيه شاملة ما سيتم تدشينه خلال العام المالي الجاري 2023-2024.

وأضاف قرني أن قيمة الاعمال المقرر تنفيذها خلال العام الجاري ستصل لنحو 6 ملايين جنيهاً ، وجار العمل على الإعداد للأطوال المرتقب تغييرها بالاضافة إلى عدد المناطق والعمليات التى سيتم العمل عليها.

وأشار إلى السنة 2017-2018 استحوذت على الجزء الاكبر من قيمة الاعمال المنفذه بإجمالي 41.3 مليون جنيهاً ، بإجمالي أطوال بلغت نحو 38 كيلو متر ، يليها العام المالي 2018-2019 بإجمالي تكلفة وصلت إلى 25 مليون جنيهاً وأطوال نحو 29 كيلو متر.

كانت «الكهرباء» أعلنت عن خطة لنقل خطوط للضغط العالى بعيدًا عن الكتلة السكانية للقضاء على أى مخاطر، وإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية أو تغيير مسارها، وتتولى وزارة التخطيط تمويل تلك الخطة.

يذكر أن شركة مصر الوسطى للكهرباء تعد الأكبر بين شركات توزيع الكهرباء من حيث المساحة وتضم 5 قطاعات هى «الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد» والتى تمثل حوالى 51 % من مساحة الجمهورية، وهو ما يمثل تحديا أمام الشركة فى توسعة شبكاتها نظرا للمساحات المترامية فى تلك المحافظات خاصة الوادى الجديد ، ﻭﺗﺘﺒﻊ مصر الوسطى ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر.