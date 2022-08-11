خلال 6 أشهر ..المصرية للاتصالات تحصل على قروض وتسهيلات ائتمانية بقيمة 13.1 مليار جنيه

حصلت الشركة المصرية للاتصالات we على قروض وتسهيلات ائتمانية خلال النصف الأول من 2022 المنتهي فى 30 يونيو الماضي بلغت قيمتها 13.1 مليار جنيه مقابل 10.9 مليار جنيه خلال 2021 .

وبحسب القوائم المالية المجمعة الصادرة عن الشركة وحصلت ” المال” على نسخة منها ، تسدد المصرية للاتصالات أقساط قروض وتسهيلات ائتمانية تستحق خلال عام بقيمة تصل إلي 6.2 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الجاري مقارنة بـ 5.3 مليار جنيه خلال العام الماضي .

على صعيد آخر ، سددت الشركة المصرية للاتصالات إجمالي رسوم تراخيص وترددات إلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقيمة بلغت مليار و 48 مليون و 485 ألف جنيه مقابل 643 مليون و 494 ألف جنيه خلال العام الماضي .

يشار إلي أن الشركة حققت إيرادات مجمعة خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة بلغت ٢٠.٤ مليار جنيه مسجلة نموا قدره ١٧% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعا بالنمو الذي حققته إيرادات وحدات أعمال التجزئة البالغ ١٨%، والزيادة في إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة قدرها ١٦% نتيجة للزيادة في إيرادات خدمات البيانات والبنية التحتية ومبيعات سعات الكابلات البحرية.