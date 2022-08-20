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خلال 6 أشهر.. أعطال التليفون تستحوذ على 70% من شكاوى عملاء الهاتف الأرضي

القاهرة الأعلي بنسبة 47 %

خلال 6 أشهر.. أعطال التليفون تستحوذ على 70% من شكاوى عملاء الهاتف الأرضي
طارق رمضان

طارق رمضان

12:49 م, السبت, 20 أغسطس 22

بلغ معدل شكاوى الهاتف الثابت خلال النصف الأول من العام الجاري 295 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 77%، كما بلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 2.75 يوم.

وبحسب تقرير متابعة منظومة خدمات الاتصالات الصادر عن جهاز تنظيم الاتصالات، جاءت أهم شكاوى مستخدمي خدمات الهاتف الثابت 70% أعطال التليفون، وبنسبة 10% تأخر توصيل الخدمة، وبنسبة 10% جودة الخدمة، وبنسبة 4% خدمة العملاء، وبنسبة 2% فواتير ورصيد.

 وجاء توزيع الشكاوى وفقًا للمناطق الجغرافية 47% القاهرة الكبرى، 28% الدلتا، 16% الصعيد، 7% الإسكندرية، 2% القناة.

طارق رمضان

طارق رمضان

12:49 م, السبت, 20 أغسطس 22