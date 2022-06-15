خلال 5 شهور...«المال» تنشر خريطة تراخيص «الملاكى» فى مصر

اعتلت العلامة الصينية «شيرى» صدارة تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 9 آلاف و839 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال أول 5 شهور من العام الحالى.
وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، جاءت «سوزوكى» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 9 آلاف و322 سيارة، تلتها «نيسان» فى المركز الثالث 9004 مركبة.
وحلت «هيونداى» فى المرتبة الثالثة مسجلة ترخيص 8 آلاف و333 سيارة، أعقبتها «كيا» فى المركز الخامس بواقع 7 آلاف و601 مركبة.
وحصدت «تويوتا» المرتبة السادسة بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور بعدما تمكنت من ترخيص 7 آلاف و503 سيارات خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو الماضى.
وظهرت «إم جى» فى المرتبة السابعة بإجمالى ترخيص 6428 سيارة، تلتها «فيات» فى المركز الثامن بواقع 5129 مركبة.
وتمركزت «رينو» فى تاسع الترتيب بعدما تمكنت من تسجيل نحو 5027 مركبة، أعقبتها «بيجو» فى المركز العاشر بنحو 3974 وحدة.
واحتلت «شيفروليه» المرتبة الحادية عشرة مسجلة ترخيص 3173 وحدة، تلتها «مرسيدس» فى المركز الثانى عشر بواقع 2887 مركبة.
واقتنصت «سكودا» المرتبة الثالثة عشر بترخيص 2594 سيارة، أعقبتها «ستروين» فى المركز الرابع عشر بنحو2357 وحدة.
وحلت «أوبل» فى الخامسة عشرة بقائمة ماركات السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 2327مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال أول 5 شهور من العام الحالى.
ترتيب علامات السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال 5 شهور
|الترتيب
|العلامة التجارية
|يناير
|فبراير
|مارس
|أبريل
|مايو
|الاجمالي
|1
|شيري
|2186
|2001
|2233
|1691
|1728
|9839
|2
|سوزوكي
|1894
|2357
|3107
|819
|1145
|9322
|3
|نيسان
|1638
|1959
|2606
|1519
|1282
|9004
|4
|هيونداي
|2137
|2177
|1910
|1349
|760
|8333
|5
|كيا
|2071
|2386
|1922
|611
|611
|7601
|6
|تويوتا
|1807
|1613
|1796
|1172
|1115
|7503
|7
|إم جي
|1058
|1042
|1515
|1759
|1054
|6428
|8
|فيات
|1278
|1609
|1535
|380
|327
|5129
|9
|رينو
|1751
|1092
|1049
|584
|551
|5027
|10
|بيجو
|1347
|833
|1001
|584
|209
|3974
|11
|شيفروليه
|697
|630
|898
|611
|337
|3173
|12
|مرسيدس
|675
|727
|814
|410
|261
|2887
|13
|سكودا
|441
|802
|816
|275
|260
|2594
|14
|ستروين
|645
|630
|537
|182
|363
|2357
|15
|أوبل
|381
|314
|762
|458
|412
|2327
|16
|BYD
|389
|396
|453
|153
|235
|1626
|17
|جيتور
|262
|328
|509
|250
|97
|1446
|18
|جيب
|362
|245
|352
|117
|49
|1125
|19
|سيات
|256
|229
|301
|99
|172
|1057
|20
|ميتسوبيشي
|217
|222
|357
|163
|59
|1018
|21
|شانجان
|210
|134
|206
|142
|162
|854
|22
|جاك
|168
|159
|243
|121
|129
|820
|23
|هافال
|233
|174
|195
|124
|81
|807
|24
|لادا
|149
|138
|230
|118
|144
|779
|25
|DFSK جلورى
|184
|170
|224
|89
|93
|760
|26
|جيلي
|12
|180
|105
|164
|150
|611
|27
|فورد
|119
|121
|169
|99
|64
|572
|28
|بايك
|73
|127
|185
|88
|51
|524
|29
|أودي
|103
|123
|152
|27
|70
|475
|30
|فولكس فاجن
|98
|70
|61
|30
|119
|378
|31
|بورش
|48
|66
|31
|82
|52
|279
|32
|DS
|54
|93
|102
|23
|4
|276
|33
|رينج روفر
|86
|52
|49
|31
|27
|245
للمرة الخامسة على التوالى.. «فيات تيبو» تقود «الأوروبية» فى السوق المحلية
تصدرت «فيات تيبو» قوائم تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر – للشهر الخامس على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل نحو 283مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر مايو الماضى.
ويعود تفوق «تيبو» فى الاحتفاظ بصدارة تراخيص الطرازات الأوروبية فى السوق المحلية إلى توافرها بكميات تتناسب مع حجم الطلب المحلى مقارنة مع الطرازات المنتمية للماركات الأخرى التى تشهد نقصًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، إضافة إلى تنافسية العامل السعرى للفئات التى يتم تقديمها من جانب وكيلها المحلى للعلامة الإيطالية.
وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، حلت «رينو ميجان» فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر بإجمالى نحو 248سيارة، أعقبتها «أوبل موكا»فى المركز الثالث بواقع 229مركبة.
فيما صعدت «لادا جرانتا» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 143سيارة، أعقبتها «ستروين C5 إير كروس» فى المركز الخامس بنحو 142مركبة.
وجاءت «ستروين C3 إير كروس» فى المرتبة السادسة بترخيص 131 مركبة، أعقبتها «سكودا كودياك» فى المركز السابع مسجلة نحو 126سيارة.
وتمركزت «رينو سانديرو» فى المرتبة الثامنة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر تراخيصًا فى مصر مسجلة نحو 106مركبات بمختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.
وظهرت «أوبل كورسا» فى المرتبة التاسعة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 100مركبة، فيما تراجعت «بيجو 3008» إلى المركز العاشر بواقع 97 وحدة.
وحصدت «رينو لوجان» المرتبة الحادية عشرة بإجمالى ترخيص 96سيارة، تلتها «ستروين C4» فى المركز الثانى عشر بنحو 83 وحدة.
وحلت «سيات إبيزا» فى المرتبة الثالثة عشرة بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 79مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.
فى سياق متصل، توقع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، أن تشهد خريطة مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر تغيرات كبيرة خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة التحديات التى تواجه الشركات والوكلاء المحليين فى أعمال الاستيراد وعدم قدرتهم على جلب أى شحنات جديدة من قبل المصانع الأم.
وأضاف أنه فى حال استمرار تلك العقبات أمام الشركات المحلية قد يتسبب فى نفاد المخزون لديهم، فضلا عن نقص الكميات المعروضة من المركبات التى قد يؤدى إلى اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب.
ترتيب ماركات السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال 5 شهور
|م
|الطراز
|عدد السيارات المرخصة
|1
|فيات تيبو
|283
|2
|رينو ميجان
|248
|3
|أوبل موكا
|229
|4
|لادا جرانتا
|143
|5
|ستروين C5 إير كروس
|142
|6
|ستروين C3 إير كروس
|131
|7
|سكودا كودياك
|126
|8
|رينو سانديرو
|106
|9
|أوبل كورسا
|100
|10
|بيجو 3008
|97
|11
|رينو لوجان
|96
|12
|ستروين C4
|83
|13
|سيات إبيزا
|79
|14
|رينو داستر
|71
|15
|بيجو 5008
|66
|16
|سكودا سوبيرب
|59
|17
|سكودا أوكتافيا
|58
|18
|أوبل كروس لاند
|58
بإجمالى 261 مركبة.. «مرسيدس» تستحوذ على %62.1 من «الفاخرة»
بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب «الفاخرة» المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 420 مركبة خلال شهر مايو الماضى.
ورصدت«المال»أعداد الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة خلال تلك الفترة، وفقًا للبيانات الصادرة من الإدارة العامة للمرور.
وحافظت «مرسيدس» على تصدرها قائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب «الفاخرة» فى مصر – للشهر الخامس على التوالي- بعدما اقتنصت حصة سوقية %62.1 بإجمالى نحو 261مركبة.
وجاءت «أودى» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %16.7 مسجلة نحو 70 سيارة، تلتها «رينج روفر» فى المركز الثالث بحصة قدرها%6.4 بواقع 27 مركبة.
وحلت «بورش» و«كوبرا» فى المرتبة الرابعة والخامسة – مكرر – بحصة سوقية %4.5 مسجلتان ترخيص 19 مركبة – لكل منهما- فى مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.
وحصدت «بى إم دابليو» المرتبة السادسة بحصة سوقية %1.4 بعدما تمكنت من ترخيص 6 مركبات، أعقبتها «جاكوار» و«DS الفرنسية» فى المركز السادس والسابع – مكرر- بحصة بلغت %1 بنحو 4 سيارات لكل منهما.
فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة %2.4 على العلامات التجارية الأخرى للسيارات الفاخرة بإجمالى نحو 10 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.
من جهته، أرجع شعبان الحاوى، أحد مستوردى السيارات، هيمنة «مرسيدس» على الحصة السوقية الأكبر من تراخيص الطرازات الفاخرة فى مصر – فى تصريحات سابقة- إلى السياسات التسويقية التى تتبعها الشركة الأم التى تلزم جميع موزعيها فى مختلف دول العالم بتقديم حقوق الضمان وتوفير قطع الغيار لجميع طرازاتها المباعة لعملائها دون تمييز، قائلًا:«أى عميل يقوم بشراء سيارة مرسيدس سواء من موزع معتمد أو مستورد يستفاد بجميع حقوق الضمان داخل مراكز الصيانة المعتمدة».
حصص العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة بوحدات المرور خلال مايو الماضى
|العلامة التجارية
|عدد السيارات المرخصة
|الحصة السوقية%
|مرسيدس
|261
|62.1
|أودي
|70
|16.7
|رينج روفر
|27
|6.4
|بورش
|19
|4.5
|كوبرا
|19
|4.5
|بى ام دبليو
|6
|1.4
|جاكوار
|4
|1
|DS
|4
|1
|أخرى
|10
|2.4
مايو الماضى.. «أريزو 5» تعود لصدارة «الصينية»
عادت «شيرى أريزو 5» لصدارة تراخيص السيارات الصينية فى مصر خلال شهر مايو الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 591 مركبة فى مختلف وحدات المرور.
وجاءت «شيرى تيجو 3» فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 579سيارة.
وحلت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 440 مركبة، تلتها «إم جى 5» فى المركز الرابع بواقع 327 سيارة.
وحصدت «إم جى HS» المرتبة الخامسة بإجمالى ترخيص 326مركبة، تلتها «MG ZS» فى المركز السادس بنحو 200سيارة.
فى حين حافظت «إم جى 6» على تمركزها فى المرتبة السابعة- للشهر الثاني- مسجلة نحو 197مركبة، تبعتها طراز«BYD F3» فى المركز الثامن بواقع 164وحدة.
فيما صعدت «جيلى أوكافانجو» للمرتبة التاسعة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا للسيارات الصينية فى مصر بعدما تمكنت من ترخيص 118مركبة، تلتها «DFSK جلورى» فى المركز العاشر مسجلة نحو 81 مركبة.
ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال مايو الماضى
|م
|الطراز
|عدد السيارات المرخصة
|1
|شيرى أريزو 5
|591
|2
|شيرى تيجو 3
|579
|3
|شيرى تيجو 7
|440
|4
|إم جى 5
|327
|5
|إم جى HS
|326
|6
|إم جى ZS
|200
|7
|إم جى 6
|197
|8
|بى واى دى F3
|164
|9
|جيلى أوكافانجو
|118
|10
|DFSK جلوري
|81
|11
|جيتور X70
|70
|12
|شيرى تيجو 7 برو
|70
|13
|BYD L3
|70
|14
|جاك J7
|68