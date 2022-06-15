خلال 5 شهور...«المال» تنشر خريطة تراخيص «الملاكى» فى مصر

شيري-اريزو

اعتلت العلامة الصينية «شيرى» صدارة تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 9 آلاف و839 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال أول 5 شهور من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، جاءت «سوزوكى» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 9 آلاف و322 سيارة، تلتها «نيسان» فى المركز الثالث 9004 مركبة.

وحلت «هيونداى» فى المرتبة الثالثة مسجلة ترخيص 8 آلاف و333 سيارة، أعقبتها «كيا» فى المركز الخامس بواقع 7 آلاف و601 مركبة.

وحصدت «تويوتا» المرتبة السادسة بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور بعدما تمكنت من ترخيص 7 آلاف و503 سيارات خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو الماضى.

وظهرت «إم جى» فى المرتبة السابعة بإجمالى ترخيص 6428 سيارة، تلتها «فيات» فى المركز الثامن بواقع 5129 مركبة.

وتمركزت «رينو» فى تاسع الترتيب بعدما تمكنت من تسجيل نحو 5027 مركبة، أعقبتها «بيجو» فى المركز العاشر بنحو 3974 وحدة.

واحتلت «شيفروليه» المرتبة الحادية عشرة مسجلة ترخيص 3173 وحدة، تلتها «مرسيدس» فى المركز الثانى عشر بواقع 2887 مركبة.

واقتنصت «سكودا» المرتبة الثالثة عشر بترخيص 2594 سيارة، أعقبتها «ستروين» فى المركز الرابع عشر بنحو2357 وحدة.

وحلت «أوبل» فى الخامسة عشرة بقائمة ماركات السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 2327مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال أول 5 شهور من العام الحالى.

ترتيب علامات السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال 5 شهور

الترتيب العلامة التجارية يناير فبراير مارس أبريل مايو الاجمالي 1 شيري 2186 2001 2233 1691 1728 9839 2 سوزوكي 1894 2357 3107 819 1145 9322 3 نيسان 1638 1959 2606 1519 1282 9004 4 هيونداي 2137 2177 1910 1349 760 8333 5 كيا 2071 2386 1922 611 611 7601 6 تويوتا 1807 1613 1796 1172 1115 7503 7 إم جي 1058 1042 1515 1759 1054 6428 8 فيات 1278 1609 1535 380 327 5129 9 رينو 1751 1092 1049 584 551 5027 10 بيجو 1347 833 1001 584 209 3974 11 شيفروليه 697 630 898 611 337 3173 12 مرسيدس 675 727 814 410 261 2887 13 سكودا 441 802 816 275 260 2594 14 ستروين 645 630 537 182 363 2357 15 أوبل 381 314 762 458 412 2327 16 BYD 389 396 453 153 235 1626 17 جيتور 262 328 509 250 97 1446 18 جيب 362 245 352 117 49 1125 19 سيات 256 229 301 99 172 1057 20 ميتسوبيشي 217 222 357 163 59 1018 21 شانجان 210 134 206 142 162 854 22 جاك 168 159 243 121 129 820 23 هافال 233 174 195 124 81 807 24 لادا 149 138 230 118 144 779 25 DFSK جلورى 184 170 224 89 93 760 26 جيلي 12 180 105 164 150 611 27 فورد 119 121 169 99 64 572 28 بايك 73 127 185 88 51 524 29 أودي 103 123 152 27 70 475 30 فولكس فاجن 98 70 61 30 119 378 31 بورش 48 66 31 82 52 279 32 DS 54 93 102 23 4 276 33 رينج روفر 86 52 49 31 27 245

للمرة الخامسة على التوالى.. «فيات تيبو» تقود «الأوروبية» فى السوق المحلية

فيات تيبو

تصدرت «فيات تيبو» قوائم تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر – للشهر الخامس على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل نحو 283مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر مايو الماضى.

ويعود تفوق «تيبو» فى الاحتفاظ بصدارة تراخيص الطرازات الأوروبية فى السوق المحلية إلى توافرها بكميات تتناسب مع حجم الطلب المحلى مقارنة مع الطرازات المنتمية للماركات الأخرى التى تشهد نقصًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، إضافة إلى تنافسية العامل السعرى للفئات التى يتم تقديمها من جانب وكيلها المحلى للعلامة الإيطالية.

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، حلت «رينو ميجان» فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر بإجمالى نحو 248سيارة، أعقبتها «أوبل موكا»فى المركز الثالث بواقع 229مركبة.

فيما صعدت «لادا جرانتا» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 143سيارة، أعقبتها «ستروين C5 إير كروس» فى المركز الخامس بنحو 142مركبة.

وجاءت «ستروين C3 إير كروس» فى المرتبة السادسة بترخيص 131 مركبة، أعقبتها «سكودا كودياك» فى المركز السابع مسجلة نحو 126سيارة.

وتمركزت «رينو سانديرو» فى المرتبة الثامنة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر تراخيصًا فى مصر مسجلة نحو 106مركبات بمختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وظهرت «أوبل كورسا» فى المرتبة التاسعة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 100مركبة، فيما تراجعت «بيجو 3008» إلى المركز العاشر بواقع 97 وحدة.

وحصدت «رينو لوجان» المرتبة الحادية عشرة بإجمالى ترخيص 96سيارة، تلتها «ستروين C4» فى المركز الثانى عشر بنحو 83 وحدة.

وحلت «سيات إبيزا» فى المرتبة الثالثة عشرة بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 79مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

فى سياق متصل، توقع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، أن تشهد خريطة مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر تغيرات كبيرة خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة التحديات التى تواجه الشركات والوكلاء المحليين فى أعمال الاستيراد وعدم قدرتهم على جلب أى شحنات جديدة من قبل المصانع الأم.

وأضاف أنه فى حال استمرار تلك العقبات أمام الشركات المحلية قد يتسبب فى نفاد المخزون لديهم، فضلا عن نقص الكميات المعروضة من المركبات التى قد يؤدى إلى اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب.

ترتيب ماركات السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال 5 شهور

م الطراز عدد السيارات المرخصة 1 فيات تيبو 283 2 رينو ميجان 248 3 أوبل موكا 229 4 لادا جرانتا 143 5 ستروين C5 إير كروس 142 6 ستروين C3 إير كروس 131 7 سكودا كودياك 126 8 رينو سانديرو 106 9 أوبل كورسا 100 10 بيجو 3008 97 11 رينو لوجان 96 12 ستروين C4 83 13 سيات إبيزا 79 14 رينو داستر 71 15 بيجو 5008 66 16 سكودا سوبيرب 59 17 سكودا أوكتافيا 58 18 أوبل كروس لاند 58

بإجمالى 261 مركبة.. «مرسيدس» تستحوذ على %62.1 من «الفاخرة»

مرسيدس إى 200

بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب «الفاخرة» المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 420 مركبة خلال شهر مايو الماضى.

ورصدت«المال»أعداد الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة خلال تلك الفترة، وفقًا للبيانات الصادرة من الإدارة العامة للمرور.

وحافظت «مرسيدس» على تصدرها قائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب «الفاخرة» فى مصر – للشهر الخامس على التوالي- بعدما اقتنصت حصة سوقية %62.1 بإجمالى نحو 261مركبة.

وجاءت «أودى» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %16.7 مسجلة نحو 70 سيارة، تلتها «رينج روفر» فى المركز الثالث بحصة قدرها%6.4 بواقع 27 مركبة.

وحلت «بورش» و«كوبرا» فى المرتبة الرابعة والخامسة – مكرر – بحصة سوقية %4.5 مسجلتان ترخيص 19 مركبة – لكل منهما- فى مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

وحصدت «بى إم دابليو» المرتبة السادسة بحصة سوقية %1.4 بعدما تمكنت من ترخيص 6 مركبات، أعقبتها «جاكوار» و«DS الفرنسية» فى المركز السادس والسابع – مكرر- بحصة بلغت %1 بنحو 4 سيارات لكل منهما.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة %2.4 على العلامات التجارية الأخرى للسيارات الفاخرة بإجمالى نحو 10 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

من جهته، أرجع شعبان الحاوى، أحد مستوردى السيارات، هيمنة «مرسيدس» على الحصة السوقية الأكبر من تراخيص الطرازات الفاخرة فى مصر – فى تصريحات سابقة- إلى السياسات التسويقية التى تتبعها الشركة الأم التى تلزم جميع موزعيها فى مختلف دول العالم بتقديم حقوق الضمان وتوفير قطع الغيار لجميع طرازاتها المباعة لعملائها دون تمييز، قائلًا:«أى عميل يقوم بشراء سيارة مرسيدس سواء من موزع معتمد أو مستورد يستفاد بجميع حقوق الضمان داخل مراكز الصيانة المعتمدة».

حصص العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة بوحدات المرور خلال مايو الماضى

العلامة التجارية عدد السيارات المرخصة الحصة السوقية% مرسيدس 261 62.1 أودي 70 16.7 رينج روفر 27 6.4 بورش 19 4.5 كوبرا 19 4.5 بى ام دبليو 6 1.4 جاكوار 4 1 DS 4 1 أخرى 10 2.4

مايو الماضى.. «أريزو 5» تعود لصدارة «الصينية»

اريزو 5

عادت «شيرى أريزو 5» لصدارة تراخيص السيارات الصينية فى مصر خلال شهر مايو الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 591 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وجاءت «شيرى تيجو 3» فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 579سيارة.

وحلت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 440 مركبة، تلتها «إم جى 5» فى المركز الرابع بواقع 327 سيارة.

وحصدت «إم جى HS» المرتبة الخامسة بإجمالى ترخيص 326مركبة، تلتها «MG ZS» فى المركز السادس بنحو 200سيارة.

فى حين حافظت «إم جى 6» على تمركزها فى المرتبة السابعة- للشهر الثاني- مسجلة نحو 197مركبة، تبعتها طراز«BYD F3» فى المركز الثامن بواقع 164وحدة.

فيما صعدت «جيلى أوكافانجو» للمرتبة التاسعة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا للسيارات الصينية فى مصر بعدما تمكنت من ترخيص 118مركبة، تلتها «DFSK جلورى» فى المركز العاشر مسجلة نحو 81 مركبة.

ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال مايو الماضى

م الطراز عدد السيارات المرخصة 1 شيرى أريزو 5 591 2 شيرى تيجو 3 579 3 شيرى تيجو 7 440 4 إم جى 5 327 5 إم جى HS 326 6 إم جى ZS 200 7 إم جى 6 197 8 بى واى دى F3 164 9 جيلى أوكافانجو 118 10 DFSK جلوري 81 11 جيتور X70 70 12 شيرى تيجو 7 برو 70 13 BYD L3 70 14 جاك J7 68