خلال 5 جلسات.. سهم «مودرن» يقفز 130% بدعم استحواذ «سيكا للكيماويات»

أغلق السهم اليوم عند 3.04 جنيه مقابل 1.31 جنيه آخر إغلاق قبل الإعلان عن الصفقة.

واصل سهم شركة الحديثة للمواد العازلة- مودرن «بيتومود» قفزاته المتتالية بالبورصة المصرية، وذلك منذ إعلان شركة سيكا مصر للكيماويات، الخميس الماضي، عزمها الاستحواذ على حصص المساهمين الرئيسيين في “مودرن”.

وبلغت المكاسب المجمعة للسهم منذ الإفصاح عن خبر الاستحواذ نحو 130% إذ أغلق السهم، اليوم، عند 3.04 جنيه، مقابل 1.31 جنيه آخِر إغلاق قبل الإعلان عن الصفقة.

وأغلق سهم الشركة، اليوم الأربعاء، مرتفعًا بنسبة 7.4% ليسجل 3.04 جنيه بقيم تداول قدرها 3.4 مليون جنيه منفذة على 1.15 مليون سهم، عبر 210 آلاف عملية بيع وشراء.

وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم “مودرن” لمدة 10 دقائق، مرات عديدة، خلال الجلسات الخمس الأخيرة، بعد تجاوزها نسب الصعود المحددة وفقًا لقانون سوق المال والبالغة 5%، ثم أعادت البورصة التداول على السهم بعد انتهاء المهلة.

وأعلنت شركة مودرن، الخميس الماضي، أنها تلقّت عرضًا من “سيكا مصر” لكيماويات مواد البناء، لشراء أسهم المساهمين الرئيسيين في “مودرن”، وصعد السهم فور الإفصاح عن الخبر بنحو 10%.

وقالت «مودرن»، في إفصاح منشور على شاشات التداول، إن العرض المقدم من سيكا مصر يستهدف شراء حصة المساهمين الرئيسيين؛ وهم كل من شركة رولاكو اى جى بى إنفستمنتس، والدكتور وليد جمال الدين وأفراد عائلته وأطرافه المرتبطة.

يُذكر أن أرباح “موردن” ارتفعت، خلال الـ9 أشهر الأولى من 2019، بنسبة 280% لتسجل 40.5 مليون جنيه، مقابل 10.66 مليون أرباح الفترة المماثلة من 2018.

وصعد صافي مبيعات الشركة خلال تسعة الشهور المذكورة من العام الماضي لتصل إلى 331.8 مليون جنيه، مقابل 283.6 مليون خلال الفترة المقابلة من العام السابق له.

وأعلنت شركة الحديثة للمواد العازلة، في وقت سابق، تخارجها بالكامل من استثمار شركة اللدائن الحديثة، في إطار إعادة الهيكلة الخاص بالشركة.

كانت الجمعية العامة العادية لـ”مودرن” قد وافقت، مطلع سبتمبر 2019، على بيع أسهم اللدائن الحديثة لمساهمي الشركة بقيمة 0.38 جنيه للسهم، دون الحصول على أي مقابل نقدي؛ كلّ حسب حصته في الشركة بنسبة سهم لكل سهم.