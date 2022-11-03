خلال 3 شهور.. تضاعف مبيعات مدينة نصر للإسكان بنسبة 446% إلى 3.3 مليار جنيه

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير تضاعف مبيعاتها التعاقدية بنسبة 446% إلى 3.3 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الممتدة من أغسطس وحتى سبتمبر الماضي.

كما كشفت نتائج مدينة نصر للإسكان المرسلة للبورصة اليوم الخميس تضاعف المبيعات التعاقدية بنسبة 218.5% إلى 6.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضي.

وتأتي هذه النتائج القياسية بدفع المشروعات الجديدة التى أطلقتها الشركة خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى ارتفاع معدلات تسليم الوحدات بالمشروعات القائمة بنسبة قاربت 100%.

وبلغ عدد الوحدات المسلمة خلال الفترة المشار إليها حوالى 1113 وحدة مقارنة مع 570 وحدة جرى تسليمهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضى بنسبة ارتفاع قدرها 95.3%.

عبد الله سلام : النتائج القياسية بفضل إطلاق مشروعي “إيلكت” و”تاج فيل

عبدالله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

كما نجحت الشركة فى تسليم 281 وحدة خلال الربع الثالث منفردا بمعدل زيادة 29% تقريبًا عن معدلات التسليم خلال الربع المقارنة من العام الماضى.

وقال المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان إن هذه النتائج القياسية تحققت بفضل المشروعات الأخيرة التى أطلقتها الشركة لا سيما مشروعى “إيلكت” و”تاج فيل” المطلقين في يوليو وأبريل الماضيين.

ويقع المشروعان في مواقع حيوية بمشروع الشركة الكبير(تاج سيتي) مما ساهم في تسجيل أعلى حجوزات تعاقدية فى تاريخ الشركة خلال شهر واحد ( 1.2 مليار جنيه خلال يوليو الماضي).

وتفكر مدينة نصر للإسكان في التوسع بمشروعات خارج إقليم القاهرة الكبري (مركز النشاط الأساسي حاليًا خلال السنوات القادمة، كما تدرس الفرص الاستثمارية بالساحل الشمالي، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة (22 سبتمبر الماضى).

وتستهدف خطط الشركة المستقبلية تطوير محفظة الأراضى المملوكة عبر خطة إستراتيجية تركز على تعظيم الإيرادات وحقوق المساهمين من خلال توفير منتج عقاري غير سكنى وتسويقه عن طريق الإيجار إضافة إلى التوسع فى المشروعات السكنية.

كما تتضمن الخطط بيع قطع من الأراضى المملوكة واستخدام عوائها فى مشروعات التوسع، إضافة إلى الانفتاح على مشروعات الشراكة مع الآخرين.

مدينة نصر للإسكان تخطط لإسناد مقاولات بـ 3 مليارات جنيه بمشروعي تاج سيتي وسراي

«مدينة نصر للإسكان» تطلق مشروع «إيلكت»

وتخطط الشركة لإسناد أعمال مقاولات بحوالى 3 مليارات جنيه إلى شركات أخرى حتى نهاية العام الجاري لتعزيز الأعمال الإنشائية بمشروعي “تاج سيتي” ،”سراي”، أكبر مشروعين للشركة.

ووقعت الشركة في 18 ستبمبر الماضى مذكرة تفاهم مع شركة الحاذق للإنشاءات للقيام بأعمال إنشائية بمشروع شاليا بتاج سيتي بالقاهرة الجديدة بقيمة إجمالية 1.5 مليار جنيه تقريبا.

ويستحوذ مشروعا “سراي”،”تاج سيتي” على المساحة الأكبر من محفظة أراضى الشركة التى تقرب من 10 ملايين متر مربع جرى تطوير 50% منها بمشروعات سكنية ،والباقى غير مخطط وتجرى عليه الخطط المستقبلية.

وتستهدف الشركة تخصيص 20% من المساحة غير المخططة لمشروعات غير سكنية مثل المولات التجارية والمدارس الدولية والمكاتب الإدارية والمستشفيات وغيرها.

وتعدّ مدينة نصر للإسكان واحدة من أقدم شركات التطوير العقارى فى مصر (أسست عام 1959)، وكذلك الشركات المدرجة فى البورصة المصرية (منذ مايو 1995).

ويرجع تأسيس معظم أحياء مدينة نصر الحالية إليها (ممتدة على مساحة 40 مليون متر مربع)، وتمتلك الشركة محفظة أراض واسعة ومتنوعة؛ منها 3.5 مليون متر مربع بالقرب من مطار القاهرة الدولى، و5.5 مليون متر مربع على طريق القاهرة السويس.

وشرعت الشركة، منذ ديسمبر الماضى، فى إجراءات الاستحواذ على شركتين عقاريتين؛ من بينهما منك للاستثمار العقارى بقيمة إجمالية قدرها 232 مليون جنيه جرى تخفيضها إلى 200 مليون لحين تحديث تقارير القيمة العادلة للأسهم وفقًا لإفصاح حديث حول الموضوع بتاريخ 3 يوليو الماضى.

ورفضت مدينة نصر للإسكان فى يوليو الماضى، عرضا مقدما للاستحواذ عليها من قبل شركة سوديك المملوكة لشركة الدار العقارية الإماراتية بسعر يتراوح 3.2 إلى 3.4 جنيه للسهم.

مدينة نصر رفعت رأسمالها مرتين خلال العام الجاري بقيمة 600 مليون جنيه تقريبا

ورفعت مدينة نصر للإسكان والتعمير رأسمالها المصدر فى يوليو الماضى من 1.87 مليار جنيه إلى 2.1 مليار بزيادة قدرها 228 مليون جنيه تقريبا.

وجري تنفيذ الزيادة عبر إصدار 228 مليون سهم وزعت على المساهمين بنظام الأسهم المجانية بواقع 0.12 سهم مجانى لكل سهم أصلى، على أن تُموَّل من حصة المساهمين فى توزيعات أرباح العام المالى المنتهى 31 ديسمبر الماضى.

ورفعت مدينة نصر رأسمالها المصدر، فى يناير الماضى، من 1.49 مليار إلى 1.87 مليار، بزيادة قدرها 374.4 مليون عبر اكتتاب قدامى المساهمين جرى تنفيذه فى 10 فبراير الماضى.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة فى الوقت الحالي بين عدة شركات؛ أبرزها “بيج إنفستمنت جروب” التى تستحوذ على (19.9%)، والقابضة للتشييد والتعمير التى تستحوذ على (15.19%).

كما تستحوذ “بي إنفستمنتس” القابضة على (7.47%) إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5% وفقًا لآخِر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 10 أكتوبر الماضى.