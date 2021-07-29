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خلال 24 ساعة.. رفع 51 سيارة متهالكة وسحب 3778 رخصة

ضمن تطبيق منظومة مرور إلكترونية.
أماني عوض 2:19 م, الخميس, 29 يوليو 21 2:19 م, الخميس, 29 يوليو 21

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سحبت الأجهزة الأمنية 3778 رخصة سيارة بسبب ارتكاب مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وإرسالها لوحدات المرور على مستوى الجمهورية، ورفع 51 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل.

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وتشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف و خمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني.

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وأوضحت الداخلية فى بيان لها، أنه حرصًا منها على تطبيق الإجراءات الإحترازية ومنعاً للازدحام تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكى المركبات ذات التراخيص السارية بكافة أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة ذات ملصق إلكترونى، واستلام الملصق الإلكتروني، وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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