خلال 24 ساعة.. تعرف على حركة السفن بميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة ماضية سفينتى حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات ومثلها بضائع عامة .وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 17 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وأضاف المركز الا

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة ماضية سفينتى حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات ومثلها بضائع عامة .

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 17 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي فى بيان له، أنه غادر الميناء في الثامنة صباح الخميس القطار رقم 2460 محملا بـنحو 1321 طن قمح، في حين غادر 96 سيارة نقل محملة 4042 طن قمح .

ولفت المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 175622 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19609 أطنان.

يذكر أن الميناء استقبل في الواحدة صباح اليوم قطارا محملا بـ1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر .

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 12720 طن يوريا و4530 طن فوسفات و 3500 طن رمل زجاجي .

