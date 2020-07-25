خلال 24 ساعة .. الهند تسجل أكثر من 48900 إصابة بفيروس كورونا و757 وفاة

سجلت الهند 48 ألفا و916 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و757 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أظهرته بيانات وزراة الصحة فى البلاد اليوم السبت.

وأشارت صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية إلى أنه وفقا لبيانات نشرتها الوزراة على موقعها الإلكتروني، فقد وصلت حصيلة الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 التي سجلتها الهند حتى الآن إلى مليون و336 ألفا و861 حالة إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 31 ألفا و358 حالة وفاة.

ويذكر أن الهند سجلت أمس الجمعة حصيلة يومية قياسية لإصابات فيروس كورونا بلغت 49 ألفا و310 حالات إصابة خلال 24 ساعة، بعد يوم من تسجيلها حصيلة قياسية أيضا بلغت 45 ألفا و720 حالة إصابة أمس الأول الخميس.

ويشار إلى الهند تحتل المركز الثالث على مستوى العالم من حيث إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 بعد الولايات المتحدة والبرازيل، فيما تحتل المركز السادس عالميا من حيث إجمالي عدد وفيات المرض، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.