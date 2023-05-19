خلال 2024.. «التضامن»: ارتفاع نسبة الفقر إلى 36% من إجمالي العرب

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه من المتوقع ارتفاع عدد الفقراء العرب خلال عامي 2023 و2024 ليصل إلى 36% من إجمالي سكان المنطقة العربية.

وأكدت وزيرة التضامن خلال ندوة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المنطقة العربية تواجه ظروفًا استثنائية، بدءًا من موجات إرهابية غير مسبوقة وصراعات وتحديات أمنية، مرورًا بالأزمات الاقتصادية العالمية والناتجة عن الحرب الأوكرانية الروسية، وتداعيات جائحة كوفيد 19.

وتابعت: أدت العوامل السلبية مجتمعة إلى ارتفاع أعداد الفقراء في العالم العربي خلال العام الماضي ليصل إلي نحو 130 مليون شخص، وفقا للتقرير العربي الثاني حول الفقر المتعدد الأبعاد.

وجدير بالذكر أن تلك الندوة الصحفية كانت بمثابة تعريف للمؤتمر الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية، المنعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 من الشهر الجاري في شرم الشيخ.

ارتفاع ذوي الإعاقة إلى 71 مليون شخص

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه من المتوقع أيضًا زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نحو 71 مليون شخص، طبقا لتقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي “إسكوا”.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي تقدمت إلى مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في الدورة (42) التي عقدت في الدوحة، بمبادرة لعقد أول اجتماع لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية تستضيفه مصر.

وذلك بهدف رسم رؤية عربية مشتركة لتعظيم الأثر التنموي، وتفعيل الشراكات لدعم عملية التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطن العربي، وخلق أرضية مشتركة يحصد ثمارها الفئات الأولي بالرعاية الاجتماعية في الدول العربية.

وأشارت “القباج” إلى أن الاجتماع سيشهد مشاركة 15 دولة عربية، إضافة إلى قيادات بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية مؤسسات التمويل والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في الدول العربية.

وسيشارك ممثلين عن وكلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلين عن الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية بمصر، حيث سيتم على هامش الاجتماع إقامة معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، حيث سيكون ذلك فرصة جيدة لتسويق منتجات العارضين والتعرف على التراث المصري الأصيل.