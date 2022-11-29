خلال 2023.. «عربيات» تترقب فتح الاستيراد لطرح «SUV» من «سانج يونج»

تخطط شركة عربيات لتجارة السيارات وكيل «سانج يونج» لطرح سيارة جديدة من طرازات العلامة الكورية تنتمى لفئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» التى تعد من أكثر المركبات رواجًا فى السوق المصرية.

وأوضح مصدر مسئول بالشركة أن هذه الخطوة تأتى ضمن الخطة التسويقية للشركة والتى تأخرت بسبب قيود وإجراءات الاستيراد التى تم فرضها خلال العام الحالى وأدت إلى تأجيل التعاقدات مع الشركات العالمية على استيراد كميات جديدة، فضلًا عن تأخر عمليات الإفراج عن المركبات التى تم شحنها.

واستهلت وزارة التجارة والصناعة العام الحالى بفرض ضوابط استيراد جديدة للسيارات الملاكى والخاصة بضرورة توفير مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافى، وتوفير قطع الغيار الأساسية لتغطى %15 من المركبات، ووجود وسادتين هوائيتين على الأقل.

وكان البنك المركزى قد اشترط على المستوردين التعامل بنظام الاعتمادات المستندية بداية من مارس الماضى، مع استثناءات محدودة، حتى وجه الرئيسى السيسى فى مايو بإضافة مستلزمات الإنتاج والخامات إلى قائمة الاستثناءات لضمان انتظام وتيرة التشغيل بالمصانع المحلية.

وقد أدت هذه الإجراءات إلى تعقيد عمليات استيراد السيارات باعتبارها ليست من السلع الإستراتيجية ذات الأولوية فى تدبير العملة الأجنبية لفتح الاعتمادات المستندية؛ وهو ما دفع الكثير من مسئولى الشركات للمطالبة بتحرير أسعار الصرف للتمكن من تدبير العملة وبالفعل اتخذ البنك المركزى هذا الإجراء قبل نحو شهر وهو ما أدى لوصول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى لنحو 24.5 جنيه مع التأكيد على الاتجاه تدريجيًا لإلغاء نظام الاعتمادات المستندية بنهاية العام الحالى.

وأوضح المصدر أن الشركة تترقب فتح الاستيراد مرة أخرى للتمكن من إتمام التعاقدات مع الشركة الكورية لتقديم منتجات جديدة فى السوق المحلية ضمن خططها التسويقية ولزيادة حصتها السوقية.

وخلال أكتوبر الماضى قامت الإدارات العامة للمرور بترخيص نحو 20 سيارة من «سانج يونج» بمختلف المحافظات لتحل فى المرتبة الثالثة بقائمة العلامات الكورية الأكثر ترخيصا بعد هيونداى وكيا.

وكشفت التقارير الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، عن أعداد الطرازات الجديدة التى تم ترخيصها فى مختلف وحدات المرور، والتى بلغت 8 آلاف و128 مركبة خلال أكتوبر الماضى.

وأخطرت شركة «عربيات» قبل أيام موزعيها بطرح سيارات «سانج يونج تيفولى» موديل 2023 بزيادات سعرية تلامس 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وتقدم «عربيات» طرازات «سانج يونج تيفولى» عبر فئتين بأسعار تبدأ من 590 إلى 665 ألف جنيه. وطرحت طرازات «سانج يونج تيفولى XLV» بقيمة تتراوح بين 605 إلى 675 ألف جنيه.

وينتمى طراز «تيفولى» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سى سى، ينتج قوة 128 «حصان» وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.