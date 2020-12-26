خلال 2019/ 2020 .. «ليجال أند جنرال» تعقد صفقات تأمين مخاطر المعاشات بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار

تم إحراز نمو بالرغم من صعوبة الأحداث العام الجارى بسبب كورونا

تجاوزت شركة شركة ليجال أند جنرال Legal & General لتأمينات الحياة 1.6 مليار دولار في صفقات تحويل مخاطر المعاشات التقاعدية التي تم إبرامها هذا العام ، مما أدى إلى نمو سنوي يزيد عن 40٪ من 2019 إلى 2020.

ومن المعروف ان ليجال ند جنرال Legal & General هى مؤسسة للتأمين والخدمات المالية.

350 مليون دولار اكبر صفقاتها هذا العام

وهى متخصصة فى فى شراء شركات تأمين على الحياة رابحة وبيعها فى صفقات تحقق لها مكاسب كبيرة ومنها شركة “CIL” تأمينات الحياة المصرية التى أسسها البنك التجارى الدولى ثم بيعها لشركة “أكسا” الفرنسية لتأمينات الحياة فى مصر حاليا.

قامت مجموعة ليجال اند جنرال العالمية بعمل 17 صفقة على مدار الـ12 شهر الماضية، بالإضافة الى عمل 7 صفقات بيع فى الربع الرابع وحده تمت من خلالها تغطية 26 الف مشارك بشكل مضمون، وإستكملت ليجال اند جنرال أكبر صفقة لها حتى الآن مستقلة عن إعادة التأمين ، بلغ مجموعها أكثر من 350 مليون دولار.

وفى تقرير عن المؤسسة منذ عام منذ عام 2015 ، إكتتبت مجموعة ليجال اند جنرال أكثر من 5 مليارات دولار تامين مخارط المعاشات فى الولايات المتحدة الامريكية 445 مليون دولارفى 2015.

تعرف على معدلات نمو تأمين المعاشات آخر 6 سنوات

ثم 448 مليون دولار 2016 ثم 713 مليون دولار 2017 تصاعديا الى 844 مليون دولار فى 2018 ، ثم ارتفاع المؤشر الى 1مليار .140 مليون دولار فى 2019 انتهت بـ1.6 مليار دولار 2020 .

وقال جورج بالمز ، رئيس LGRA”ليجال اند جنرال ” على الرغم من البيئة الصعبة التي أحدثها الوباء العالمي ، إلا أنني سعيد بالتقدم المستمر الذي أحرزناه في عام 2020 بسبب مرونة السوق.

وأضاف أنه مع وجود سوق إجمالي يمكن معالجته يتجاوز 3 تريليونات دولار أمريكي ، نعتقد أن آفاق النمو المستمر قوية، ونتطلع إلى مواصلة مساعدة الشركات في ضمان قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية التي تعهدت بها لموظفيها.

وعلقت لورا ماسون ، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القانونية والتقاعد العام – المعاشات- نحن ندير اعمالنا بطريقة ناجحة جدا رغم البيئة الصعية هذا العام، لكن تجاوز إجمالي الأقساط المكتوبة في عام 2019 استطاعت ليجال اند جنرال في الحفاظ على ثباتها في مساعدة المتقدمين للسنة على تقاعد آمن ماليًا.

ويوضح حجم المعاملات التي أكملناها في عام 2020 دور Legal & General كشركة عالمية رائدة في PRT، ومع انتقالنا إلى عام 2021، يعزز إيماننا بأن خطط المعاشات التقاعدية للتخلص من المخاطر وتأمينها تظل مهمة لابد من القيام بها على أكمل وجه.