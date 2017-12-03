خلال 2018..فاروس تدير طرحين بالبورصة بقيمة 2 مليار جنيه

منى عبدالباري- مصطفى طلعت

قال شريف عبدالعال العضو المنتدب لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بشركة فاروس المالية القابضة في تصريحات لـ “المال” إن شركته تدير طرحين لشركتين بقيمة اجمالية 2 مليار جنيه ، الأولى تعمل بقطاع الخدمات المالية غير البنكية، فيما لم يفصح عن أي تفاصيل متعلقة بالشركة الأخرى.



و لفت عبدالعال إلى أنه من المستهدف قيدهم في البورصة خلال الربع الاول من العام المقبل ، متابعا ان فاروس يباشر حاليا نحو 15 صفقة ما بين استحواذات واندماجات وشراكات لمؤسسات في كافة القطاعات، لافتا إلى أن هناك توجها قويا من المستثمرين في الفترة الحالية نحو القطاعات الدفاعية كالتعليم، خاصة التعليم الجامعي، والرعابة الصحية.

جاءت تصريحات عبدالعال على هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذين والذي تنظمه “المال” على مدار يومين بالقاهرةـ لمناقشة وضع الاقتصاد المصري وانطباعات رؤساء الشركات عنه عقب عام من تحرير سعر الصرف.



يشار إلى أن آخر صفقة نفذها بنك استثمار فاروس كانت استحواذ شركة كايرو ثرى إيه على أسهم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وذلك لعدد 28 مليون و827 ألف سهم بقيمة إجمالية مليار و470 مليون جنيه.



وتتركز الإستراتيجية الحالية لإدارة «فاروس» على السعى لزيادة حجم الأصول المدارة البالغ قيمتها حاليا 4 مليارات جنيه بواقع مليارى جنيه، وأيضًا إضافة نشاطى التأجير التمويلى، والتمويل متناهى الصغر، علاوة على الاهتمام بذراع بنوك الاستثمار وتنشيط تداولات المستثمرين الأفراد بشركة السمسرة بجانب المؤسسات، بحسب تصريحات سابقة لعلوي تيمور رئيس مجلس الإدارة لـ “المال”.



وكانت فاروس حققت إيرادات بنحو 120 مليون جنيه خلال العام الماضى، ومن المستهدف أن تصل لنفس القيمة خلال العام الحالى، وهناك خطة لزيادتها إلى 200 – 250 مليون جنيه خلال 2019، عبر إضافة ذراعى التأجير التمويلى، والتمويل متناهى الصغر