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خلال 16 يوما .. الصحة : إغلاق 1715 منشأة طبية خاصة بـ 25 محافظة (صور)

ضمن الحملات الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان
أحمد إسماعيل 8:01 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21 8:01 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

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أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 1715 منشأة طبية خاصة مخالفة بـ 25 محافظة خلال الفترة من 1 نوفمبر الجاري وحتى أمس الموافق 16 نوفمبر، وذلك ضمن الحملات الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، في إطار الحرص على صحة وسلامة المرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة والسكان، أن الحملات تضمنت المرور على 5 آلاف و332 منشأة طبية خاصة تنوعت ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية بمحافظات ( القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، القليوبية، الشرقية، الوادي الجديد، دمياط، أسوان، كفر الشيخ، الفيوم، الأقصر، بورسعيد، الغربية، قنا، المنوفية، بني سويف، الدقهلية، البحر الأحمر، الإسماعيلية، مطروح، جنوب سيناء)، وذلك للتأكد من استيفاء المنشآت الطبية للاشتراطات الصحية اللازمة.

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وأكد “عبد الغفار” حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، لافتاً إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى تحرير 105 محاضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور والتي تنوعت بين (عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة)، فضلاً عن العثور على أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية ، تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها، موضحاً أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة.

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وأوضح ” زكي ” أن الحملات تتم من خلال فريق مختص من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، وإدارة الرعاية العاجلة والحرجة وإدارة الطوارئ بوزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة الإسعاف، مؤكداً على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية على كافة المنشآت الطبية، حرصاً على صحة المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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