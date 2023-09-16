خلال 15 يوماً ..1.7 مليون جنيه إجمالي شحن العدادات بمركز خدمة كهرباء مدينة بني سويف

ارتفع اجمالي قيمة عمليات شحن العدادات مسبقة الدفع في نطاق هندسة كهرباء مدينة بني سويف إلى 1.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري وحتي أمس عن طريق مركز الخدمة التابع لقطاع كهرباء بني سويف.

قال المهندس حسين شمعة رئيس هندسة كهرباء مدينة بني سويف ، في تصريحات لـ “المال” ان هناك ارتفاع بنحو 7% مقارنة بنفس الفترة من شهر اغسطس الماضي والذي بلغ اجمالي عمليات الشحن نحو 1.588 مليون جنيه.

وأشار شمعة في تصريحاته أن إجمالي عدد عمليات الشحن عبر مركز خدمة كهرباء مدينة بني سويف حتي أمس 15 سبتمبر بلغ 7689 عملية شحن ، موضحاً ان الفترة الصباحية هي الأعلي في عمليات الشحن بـ5000 عملية شحن والفترة المسائية بـ2689 عملية شحن حتي يوم 15 سبتمبر الجاري .

وتم افتتاح المركز خلال شهر اغسطس الماضي بحضور الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، والمهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطي الواقع في نطاقها هندسة بني سويف.

وأوضح أن المركز منذ افتتاحه يستوعب علي مدار اليوم أكثر من 3 الاف عميل وفي خلال تلك الفترة تم سداد 90 مقايسة لتركيب عدادات الكهرباء بقيمة بلغت 378 ألف جنيه حتي منتصف سبتمبر الجاري.

يذكر أن مركز خدمة عملاء مدينة بني سويف من 3 مراكز خدمة عملاء متطورة تم افتتاحهم في محافظة بني سويف.

وتستهدف شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء تطوير مراكز العملاء لتستوعب التطور والتحول الرقمي المقدمة في المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء فى إطار خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى لتطوير مراكز خدمة العملاء على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات مميزة للمواطنين.

ويقع في نطاق عمل شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء 5 محافظات هي( الفيوم، والمنيا، وبني سويف، وأسيوط، والوادي الجديد)