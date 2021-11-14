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خلال 15 شهر.. 850 مليون جنيه صافي أرباح بنك تنمية الصادرات

صافي أرباح البنك قبل الضرائب  1.381 مليار جنيه
‫محمود الصباغ‬‎ 3:23 م, الأحد, 14 نوفمبر 21 3:23 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

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حقق بنك تنمية الصادرات صافي أرباح البنك قبل الضرائب 1.381 مليار جنيه خلال الفترة بين يونيو 2020، وحتي نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 1.830 مليار جنيه في الخمسة عشر شهرًا السابقة لها.

كشفت نتائح أعمال بنك تنمية الصادرات عن وصول صافي أرباح البنك خلال الفترة بين نهاية يونيو 2020 وحتى سبتمبر الماضي إلى 850.443 مليون جنيه، إلى 1.340 مليار جنيه في الخمسة شهرًا السابقة لها.

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ووصل إجمالي القروض والتسهيلات إلى  36.616 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 31.291 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، بحسب نتائج أعمال البنك.

وارتفعت محفظة ودائع العملاء ببنك تنمية الصادرات إلى 63.180 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع  43.947 مليار جنيه نهاية يونيو 2020.

وفيما يخص عائد القروض والايرادات المشابهة خلال 15 أشهر الماضية، سجلت 6.827 مليار جنيه، مقارنة مع 7 مليارات جنيه خلال الخمس عشر شهرًا السابقة له.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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