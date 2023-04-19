خلال 12 يوما.. «ترسانة السويس البحرية» تنجح في إصلاح تلفيات جسيمة بسفينة «صب جاف»

نجحت

تلفيات بمؤخر السفينة الصب

إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس في تنفيذ عملية إصلاح متكاملة لإحدى سفن بضائع الصب الجاف العملاقة وفق أحدث المعايير المعتمدة دوليًا داخل منطقة الغاطس الخارجي لقناة السويس، جراء تعرضها لحادث تصادم أسفر عن وقوع تلفيات جسيمة بمؤخرة السفينة.

و أكدت هيئة قناة السويس في بيان صحفي ،اليوم الأربعاء ، أن عملية الإصلاح تضمنت إحلال وتغيير أجزاء متعددة من بدن ومكونات السفينة بإجمالي أوزان تصل إلى 23 طنا، وذلك في وقت قياسي بلغ 12 يوما فقط في ضوء تكثيف شركة ترسانة السويس أعمال الإصلاح على مدار الساعة طوال أيام العمل.

السفينة بعد عمليات الإصلاح

حظت عملية إصلاح السفينة باعتماد هيئة الإشراف الدولية اليابانية المنوطة بتقييم معايير الجودة والسلامة والكفاءة للسفينة، وهو ما يعد شهادة ثقة تُضاف إلى سجل ترسانة السويس التي نجحت في حفر اسمها بين الشركات الرائدة في مجال إصلاح السفن، بما يواكب تطلعات هيئة قناة السويس للتوسع في خدمات إصلاح السفن العابرة للمجرى الملاحي، تعزيزًا للجهود الرامية للارتقاء بحزمة الخدمات البحرية المُقدمة للسفن.

الجدير بالذكر، أن ترسانة السويس تعد واحدة من أقدم الترسانات البحرية في العالم، حيث يعود تاريخ إنشائها لأكثر من قرن ونصف قرن من الزمان، حين تم وضع حجر الأساس بإنشاء الحوض الجاف بالشركة عام 1866، لخدمة سفن الأسطول المصري.

وتمتلك الشركة إمكانيات عديدة، أبرزها حوض عائم يصنف كأحد أكبر الأحواض بمنطقة الشرق الأوسط، بحمولة رفع تصل إلى 55 ألف طن، يبلغ طول الحوض 302 متر وعرضه 55 مترا وملحق به أوناش رفع عملاقة. كما تضم في حوزتها حوضًا جافًا يستخدم في إصلاح وصيانة السفن متوسطة الحجم.