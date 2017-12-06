خلال 10 شهور .. تعرف على قيمة تمويل الوحدات بمساحات حتى 86 مترًا

محمود زكي كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن انخفاض عقود المستثمرين لمساحات الوحدات التي تتراوح بين 66 مترا مربعا و86 مترا مربعا بنسبة 81.7% منذ بداية يناير إلى نهاية أكتوبر من نفس العام، وذلك مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.وأضاف التقرير الصادر عن الهيئة أن إجمالي العقود التي تمت في الفتر

محمود زكي



كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن انخفاض عقود المستثمرين لمساحات الوحدات التي تتراوح بين 66 مترا مربعا و86 مترا مربعا بنسبة 81.7% منذ بداية يناير إلى نهاية أكتوبر من نفس العام، وذلك مقارنة بنفس المدة من العام الماضي. وأضاف التقرير الصادر عن الهيئة أن إجمالي العقود التي تمت في الفترة من يناير إلى اكتوبر من العام الحالي بلغت حوالي 77 عقدا مقابل 420 عقدًا في نفس الفترة من العام الماضي بينما بلغ عدد العقود للمساحات الأقل من 66 مترا حوالي 312 عقدًا خلال يناير إلى اكتوبر من العام الحالي مقابل 84عقدًا خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة تصل إلى 271.4%.



وبلغت نسبة الزيادة في عدد العقود للمساحات الأكبر من 86 مترا مربعا حوالي 14.2% إذ بلغ إجمالي العقود في الفترة من يناير إلى اكتوبر من العام الحالي 2017 حوالي 1108عقود مقابل 1291عقدًا في نفس الفترة من العام الماضي.