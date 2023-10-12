خلال 10 سنوات وبتكلفة 4 مليارات جنيه.. تأهيل ترع وتطهير مصارف وتجديد محطات بري كفر الشيخ

شهد قطاع الرى بكفر الشيخ أعمال تأهيل ترع وتطهيرها وإحلال وصيانة منشآت الري وصيانة وتطهير مجرى النيل، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكلفة 4 مليارات جنيه خلال 10 سنوات ماضية، وبتكلفة 848 مليون جنيه بإدارة رى غرب وشرق.

وحسب تقرير صادر عن محافظة كفر الشيخ فقد تم تأهيل ترع وتطهيرها وإنشاء وإحلال وصيانة منشأت الرى، وبإدارة صرف غرب وشرق تم صيانة وتطهيرات المصارف وإنشاء وإحلال وصيانة منشآت الصرف الصحي المغطى بتكلفة 828 مليون جنيه.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة شهدت أعمال صناعية وصيانة وتطهير مجرى النيل بتكلفة 25 مليون جنيه بقطاع حماية النيل شمال فرع رشيد، وإنشاء محطات التطوير وتأهيل الترع والمساقى الخصوصية بتكلفة 452 مليون جنيه بقطاع تطوير الري وسط الدلتا، وأعمال تأهيل الترع وأعمال صناعية بتكلفة مليار جنيه.

كما تم حماية المناطق الساحلية المنخفضة ومصرف الغربية الرئيسي (كوتشنر) بتكلفة 482 مليون جنيه، وإنشاء وإحلال وتجديد محطات وتوريد قطع غيار بتكلفة 503 مليون جنيه.