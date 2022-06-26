خلال 10 أيام.. وزير التموين: ننتظر رد موسكو بشأن وضع إطار للاتفاق على استيراد القمح الروسي

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق مع نائب وزير الزراعة الروسي والوفد المرافق له خلال اجتماع تم عقده في القاهرة الأسبوع الماضي على أن يتم معاودة استيراد القمح الروسي لمصر.

وقال المصيلحي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: ننتظر رد موسكو بشأن وضع إطار للاتفاق على استيراد القمح الروسي خلال 10 أيام .

وأضاف أن القمح متواجد في كل الدول إلا أن الجزء الأكثر تعقيدا هو النقل، والشحن، والتأمين، والضمان، وهو ما تهتم به وزارة التموين في اتفاقياتها مع الدول التي يتم استيراد القمح منها لصالح منظومة الخبز المدعم .

وأوضح المصيلحي أنه مستهدف استيراد نحو 5.5 مليون طن قمح بداية من شهر يوليو المقبل وذلك لصالح منظومة الخبز المدعم.