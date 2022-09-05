خلال يوم علمي.. «أسنان القاهرة» تناقش توحيد طرق علاج كسور واعوجاج أسنان الأطفال

أعلن الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة المستشفى الأسنان الجامعي، تنظيم يومي علمي لقسم أسنان طب الأطفال.

وذلك لمناقشة التطورات الجديدة في مجال طب أسنان الأطفال والتصنيف الجديد لكسور أسنان الأطفال وطرق علاجها.

ويقام اليوم العلمي الخميس المقبل 9 سبتمبر ، ويشهد مناقشة أكثر من 40 ورقة بحثية في مجال طب أسنان الأطفال وصحة الفم والأسنان.

ومنها الحفاظ على الأسنان اللبنية والدائمة للأطفال بإحدى التقنيات مثل تكنولوجيا النانو والوقاية من تسوس الأسنان والتثقيف الصحي للعناية بأسنان الأطفال من قبل ذويهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات د. محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بالاهتمام بالنشاط العلمي للأقسام المختلفة بالكلية.

وقال عبد الحكم إنه من المقرر مشاركة عدد من أساتذة طب الأسنان من مختلف الجامعات المصرية ومشاركة دولية؛ وذلك بهدف تبادل الأفكار والخبرات اهتمامًا بصحة الأطفال والتي تبدأ من أسنانه.

وأشار عبد الحكم إلى أن اليوم العلمي لطب أسنان الأطفال سيشهد إطلاق مبادرة تحقيق الحلم المصري لعمل الإرشادات السريرية الخاصة بالطفل وتوحيد طرق العلاج القائمة على الأدلة والآراء المختلفة لتوحيد الخدمات الصحية المقدمة لمعظم الأطفال المصريين.

كما سيتضمن تنظيم مسابقة لأفضل بحث علمي وأفضل باحث في مجال النشر الدولي؛ وذلك لتشجيع الأطباء والرفع بالمستوي العلمي والمهاري في مجال طب الأسنان.

وقال إن اليوم العلمي سيشهد محاضرات لعدد من الأساتذة من الجامعات المصرية، حول استبعاد الخلع بالنسبة للأطفال، وتأثير التغير المناخي على صحة طب الفم والأسنان،

وكذلك علاج اعوجاج أسنان الأطفال والطرق والأنواع الحديثة للحشوات الذكية باستخدام التقنيات الجديدة.