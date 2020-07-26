خلال يومين من إطلاق «ألور» .. «مصر إيطاليا» تحقق مبيعات بنحو 200 مليون جنيه

ضمن مشروع "كايرو بيزنس بارك" أول مجمع إداري متكامل في القاهرة الجديدة؛ استثمارات بنحو 1.5 مليار جنيه

حققت شركة “مصر إيطاليا العقارية” منذ إطلاقها “ألور Allure Executive Offices” ضمن مشروع “كايرو بيزنس بارك” أول مجمع إداري متكامل في القاهرة الجديدة؛ استثمارات بنحو 1.5 مليار جنيه.

وقالت شركة مصر الجديدة للتطوير العقاري، إنها حققت إجمالى مبيعات تصل إلى 200 مليون جنيه خلال يومين منذ طرح المشروع “ألور” ، المكون بين مكاتب تصل المساحة ما بين 58 مترا مربعا إلى 300 متر مربع، ما بين تشطيب كامل أو بدو.

وشراكة التى إبرمت بين “مصر إيطاليا العقارية” وشركة اتصالات مصر جاء بهدف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا، من خلال توفير الاتصالات وبجانب الخدمات وحلول الإنترنت الذكية في مشروع كايرو بيزنس بارك.

والشراكة تعد ما يتطلب جميع احتياجات مجتمع الأعمال من حيث الوحدات بخدمات الإنترنت وبجانب خدمات الهاتف الثابت “الصوتية والرقمية” التقليدية والمتطورة ايضا؛ التي تتضمن آليات الربط الشبكي الافتراضي المحلي والدولي VPN وIVPN، بالإضافة إلى مركز البيانات والحوسبة السحابية.

وقال محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن سر تحقيق نجاح ألور خلال قدرة الشركة بتقديم منتجات عقارية تلبي احتياجات السوق العقارية.

وبجانب مساهمة التطور لتجاوز توقعاته لتجمع بين الابتكار والخدمات التي يحتاج إليها العميل في مشروع إداري عصري متكامل، حيث تتلخص مميزات هذا المشروع في توفير أكبر قدر من المرافق والخدمات التي تتناسب وتساعد على خلق بيئة عمل تحفز الإنتاجية ونمو الأعمال.”

ونوه المهندس العسال إللى أن شركة مصر إيطاليا تسعى لتطبيق الخدمات المبتكرة ومختلفه على مستوى جميع المشروعات.

وأشار إلى أن مشروعات الإدارية من المتوقع أن تساهم بالانتعاش للوسق العقارية بعد الفترة الماضية ومع العودة التدريجية للعمل من مقرات الشركات الآن وهو ما دفع إلى التوجه نحو حلول مبتكرة نحو تكبير المسافات.

وبجانب تطوير آليات العمل بما يتوافق مع الأوضاع الراهنة.

تعد مشروع كايرو بيزنس بارك مجمعات الإدارية الاكثر تميزا بمصر، والذي تنعكس من خلاله إعمال شركة “مصر إيطاليا العقارية”؛ لدقع تطوير مشروعاتها العقارية من خلال الوحدات السكنية والتجارية أيضا.



تبلغ مساحات مشروع “كايرو بيزنس بارك”مساحة 18 فداناً، مكون من 42 مبنى إداري بمساحات مختلفة بالقاهرة الجديدة.

يتضم فندق هيلتون جاردن المقام لإدارة الأعمال، وويتكون من 130 غرفة؛ تتضمن غرف لاستقبال الاجتماعات،

وبجانب منطقة سنترال بارك، المطلة على بحيرة كبيرة وتشمل العديد من المناظر الطبيعية، وبخلاف بنية تحتية ذكية من الاتصالات وشبكة الإنترنت.

ويشمل المشروع تطبق أنظمة حماية ومراقبة مركزية، ويشمل أيضا أنظمة وبوابات الدخول الآلية، ويتضمن أكبر موقف سيارات مستقل تحت الأرض بداخل مشروع إداري.