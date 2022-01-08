الإسكندرية

خلال يناير الجاري .. «النقل» تُقرر بيع قاطرة بميناء الإسكندرية وأخرى بنويبع

بالرغم من عمل القاطرة سينا بنسبة 70%
السيد فؤاد 10:00 م, السبت, 8 يناير 22 10:00 م, السبت, 8 يناير 22

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طرحت وزارة النقل عبر هيئة ميناء الإسكندرية القاطرة سينا اليابانية الصنع للبيع والتي تعمل بنسبة 70% حسب بيانات هيئة ميناء الإسكندرية، وذلك خلال مدة أقصاها 20 يناير الجاري.

وأكدت بيانات المزايدة التي أعلنت عنها الهيئة أن القاطرة تعمل بقوة شد تصل إلى 20 طنا وبسرعة تصل إلى 12 عقدة، حيث تم تصنيعها عام 1979 ويصل طولها إلى 27 مترا وعرضها نحو 8.4 متر والغاطس 3.60 متر.

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وقال مصدر مسئول بهيئة ميناء الإسكندرية أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجه هيئة الميناء للإعتماد على القاطرات الحديثة والتي من المقرر أن تدخل الخدمة خلال أيام بالميناء، وسيتم استلامها من الترسانات المختلفة.

ووقعت هيئة الميناء مطلع العام الماضي تعاقدا مع الترسانات المصرية تعاقد على توريد 3 قاطرات بحرية بقوة 70 طنًا، والتي لأول مرة تدخل تلك النوعية من القاطرات للموانئ المصرية، وكذلك توريد 2 لنش مكافحة ملوثات صلبة، وتوريد 3 لنشات ارشاد، وتوريد لنش مطاطي فيبر جلاس ” سريع “، إضافة الى إعادة تأهيل القاطرة دخيلة 6، وتوريد 2 قاطرة تراكتورز قوة شد 40 طنا.

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وتابع أن الهيئة لديها حاليا 4 قاطرات بحرية بقوة شد من 40 – 60 طن بميناء الإسكندرية، و3 قاطرات بميناء الدخيلة والتي تعمل على مدار 24 ساعة، ومن المتوقع زيادة هذه الأعداد إلى 7 قاطرات بميناء الإسكندرية و5 قاطرات بميناء الدخيلة.

وفي نفس السياق حددت هيئة موانئ البحر الأحمر يوم 12 يناير الجاري موعدا لبيع القاطرة جهاد 1 والتي كانت قد تعرضت للغرق العام قبل الماضي بمحيط ميناء نويبع بمياه خليج العقبة بسبب موجة الطقس السيئة في مارس من 2020 .

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ودخلت القاطرة جهاد 1 الخدمة أواخر الثمانينيات بطاقة جر 20 حصانًا، وكان مخططًا أن يتم نقلها لترسانة السويس لإجراء الصيانة السنوية لها.

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بقلم السيد فؤاد

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