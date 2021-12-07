خلال ورشة عمل استراتيجية السياحة المستدامة .. وزير النقل يستعرض مشروعات الوزارة

استعرض وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير المشروعات التي تنفذها الوزارة والتي تخدم القطاع السياحي، خلال فعاليات ورشة عمل استراتيجية السياحة المستدامة 2030، والتي نظمتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، والتي شهدت حضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ولفيف من المستثمرين السياحيين.

ففي مجال الطرق والكباري، اكد وزير النقل أن إجمالي أطوال الطرق التي تساهم في خدمة القطاع يبلغ 3570 كم بتكلفة إجمالية 50 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 1098 كم منها، وجاري تنفيذ 1385 كم، ومخطط تنفيذ 1087 كم، من أهمها بالبحر الأحمر (طريق الجلالة، السويس / السخنة، السخنة / الزعفرانة، الغردقة / رأس غارب، الصعيد / البحر الأحمر، سفاجا / القصير / مرسى علم “إنشاء جديد”، قنا / الأقصر، قنا / سفاجا، مرسى علم / برنيس)، وفي سيناء فهناك طرق (النفق / شرم الشيخ، النفق / النقب، نويبع / طابا، سعال / كاترين، دهب / نويبع، فيران / كاترين، شرم الشيخ / دهب)، وبالساحل الشمالي (الطريق الدولي الساحلي، طريق بديل لهضبة السلوم، وادي النطرون العلمين)، مشيراً الى تنفيذ تطوير الصعيد الصحراوي الغربي، الذي يعتبر جزءا من محور القاهرة كيب تاون، لافتا الى ان كل الطرق السريعة حاليا يها طريق منفصل للشاحنات.

وفي قطاع السكك الحديدية، أشار الوزير الى ان تطوير السكة حديد يخدم السياحة، مشيرًا الى تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 1825كم، والتي تتكون من الخط الأول (العين السخنة – العلمين الجديدة – مرسي مطروح) بطول 660 كم، والثاني (السادس من أكتوبر – الأقصر – أسوان) بطول 925 كم، والثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 240 كم، والتي ستخدم حركة تنقل المواطنين، وتساهم في خدمة قطاع السياحة والتنمية العمرانية.

تطوير خط السكة الحديد “القاهرة / السد العالي”

ولفت إلي انه يتم تطوير خط السكة الحديد الحالي القاهرة / السد العالي (تجديدات سكة، وتطوير نظم الاشارات)، وجاري تطوير نظم الاشارات علي خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 1900 كم، وتحويلها من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني الحديث، لضمان رفع مستويات الأمن والسلامة وزيادة عدد الرحلات بتكلفة إجمالية حوالي 50 مليار جنيه، كما أنه جاري تطوير خط السكة الحديد الحالي القاهرة / السد العالي من خلال تجديدات السكة وتطوير نظم الاشارات والاتصالات، لرفع مستويات السلامة، ولتقديم خدمة مميزة للركاب لرفع معدلات السياحة الداخلية للاقصر وأسوان.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير انه جاري التنسيق مع مصنع سيماف لتصنيع وتوريد 100 عربة نوم جديدة بأعلى معايير الخدمة الفندقية، لتشجيع السياحة للوجه القبلي، ويتم حالياً صيانة عربات النوم الحالية، لتحسين مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المتجه للاماكن السياحية بالوجه القبلي.

ودعى الوزير المستثمرين الى التعاون الاستثماري في مجال تأسيس شركة للنقل المتميز، تضم عربات النوم الفاخرة الجديدة وقطارات تالجو الجديدة، التي سيتم توريدها خلال الفترة القادمة، وكذلك عربات الدرجة الأولى المكيفة ضمن صفقة الـ1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.

تطوير الموانئ البحرية

وفي مجال النقل البحري، أوضح وزير النقل ان تطوير الموانئ البحرية المصرية يساهم في خدمة قطاع السياحة، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت بجمهورية مصر العربية وإنشاء منصة إلكترونية (النافذة الواحدة لسياحة اليخوت)، يمثل فيها جميع الجهات المعنية بغرض تبسيط الإجراءات، والحصول على الموافقات الامنية، وكذا إصدار فاتورة واحدة تطبق علي جميع المراين السياحية والموانئ المصرية، كما ان شركة الجسر العربي تساهم في حركة التنقل بين مصر والاردن والعراق، كما تقوم شركة القاهرة للعبارات بنقل حركة الركاب بين مصر والسعودية.

وفيما يتعلق بقطاع النقل النهري، أشار الوزير إلى إستكمال خطة تطهير وتطوير وتكريك المجاري الملاحية بطول 3125 كم، كما يوجد علي نهر النيل 15 هويس منها 10 أهوسة تتبع وزارة النقل، و5 أهوسة تتبع وزارة الموارد المائية والرى، لافتا إلى استمرار أعمال الصيانة الوقائية لإزالة الاختناقات الملاحية، لخدمة الفنادق العائمة علي المجري الملاحي القاهرة – أسوان، وإنشاء نظام معلومات البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS ، لتزويد الفنادق العائمة بالخرائط الإلكترونية، ومتابعة تحركاتها علي مسار المجري الملاحي.

وأضاف وزير النقل أنه يتم تنفيذ خطة لإنشاء شبكة من الموانئ النهرية، لخدمة حركة تنقل المواطنين والبضائع وخدمة قطاع السياحة، كما أشار الوزير إلى تنفيذ خطة لتطوير كافة الموانئ البرية بما يساهم في خدمة قطاع السياحة وحركة التنقل.