خلال منتدى الأعمال.. شركات كورية وبحرينية تستهدف صفقات بقيمة 57 مليون دولار

وقعت كوريا الجنوبية والبحرين على اتفاقية إطار “ترويج التجارة والاستثمار” التي تهدف إلى إنشاء أساس التعاون الاقتصادي الاستراتيجي لترويج التجارة والاستثمار بين البلدين، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة في سيول إن مدير المفوضية التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والطاقة آن ديوك-غون أجرى محادثات تجارية مع وزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله بن عادل فخرو في فندق بوسط سيول، ووقعا على الاتفاقية.

من جانب آخر، ذكرت الوزارة أن الشركات من البلدين تسعى لتوقيع صفقات بقيمة 57 مليون دولار خلال منتدى الأعمال الكوري -البحريني الذي عقد في يوم 11 مايو في سيول بمشاركة مسؤولي 36 شركة من البلدين.

وكانت هذه هي أول محادثات تجارية ثنائية بين البلدين منذ 28 عاما، بعد عام 1995.

وزار الوزير فخرو الذي يقود الوفد الاقتصادي البحريني المكون من حوالي 20 مسؤولا من 12 شركة بحرينية رئيسية، كوريا الجنوبية، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم وفد اقتصادي بحريني بزيارة كوريا منذ عام 2012.

وقال آن في المحادثات إن التعاون الثنائي بين البلدين الذي تركز على الطاقة والإنشاءات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1976، يتوسع إلى الرعاية الصحية والطبية وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك، تم توقيع 3 مذكرات تفاهم في مجالات التجارة والاستثمار، والسياحة، والمزرعة الذكية.