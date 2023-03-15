خلال معرض دبى.. «إل جي إلكترونيكس» تكشف عن منتجاتها الجديدة

أعلنت شركة “إل جي إلكترونيكس” اليوم الأربعاء أنها نظمت “معرض إل جي” للكشف عن منتجاتها الجديدة في دبي خلال يومي 14 و15 فبراير، بحسب وكالة يونهاب.

وشارك في الحدث حوالي 400 شخص من 76 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك مسؤولون من الشركات الشريكة وعملاء ومراسلون أجانب.

هذه هي المرة الأولى التي تعقد “إل جي” فيها حدثا للكشف عن منتجاتها الجديدة في المنطقة، منذ عام 2019.

وقالت “إل جي” إن عدد المشاركين في حدث هذا العام ارتفع بمقدار أكثر من الضعفين بالمقارنة مع حدث أقيم قبل 4 سنوات.

وقدمت “إل جي” العديد من منتجاتها المبتكرة والحلول خلال المعرض الذي تم إنشاؤه على مساحة 725 مترا مربعا.

ومن بين الأجهزة المنزلية التي عرضتها “إل جي” خلال حدث هذا العام، الجيل الثاني من الأجهزة المنزلية الممتازة “إل جي سيجنتشر”، وثلاجة “مود أب”، وغسالة الملابس والمجففة في جسم واحد “ووش تاور”، ومكيف الهواء على شكل إطار صورة “آرت كول جاليري”، وجهاز تنقية الهواء على شكل طاولة “بيوريكير ايروفونيتشر”، وتشكيلة أجهزة المطبخ المدمجة.

ومن بين تشكيلة أجهزة التلفزيون، إل جي سيجنتشر أوليد M، ونسخة 2023 من أوليد إيفو، ومجموعة “أوبزيت” من تلفزيونات أوليد، وتلفزيون “ستاند باي مي” اللاسلكي المتنقل.

وقدمت “إل جي” أيضا شعار “لوغو بلاي” الرقمي الذي تم اعتماده حديثا باستخدام “وجه المستقبل”، ويرمز إلى “إل جي”. ويتميز “لوجو بلاي” الرقمي بتطبيق رسوم وحركات مثل الابتسامات والغمزات والتحية على رمز “إل جي” الحالي.

وقالت الشركة إن مبيعاتها في الشرق الأوسط وأفريقيا نمت بأكثر من 10% في العام الماضي. وأضافت أنها شهدت نموا حادا خاصة في مكيفات الهواء المنزلية ومكيفات الهواء التجارية وشاشات العرض التجارية.