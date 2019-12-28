خلال معرض جيومكاني 2019.. مشروع يرصد تعديات أراضي الدولة بالأقمار الصناعية

اختتمت فاعليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض “جيومكاني 2019 ” لتقنيات العلوم الجيومكانية والاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية والمساحة التصويرية والأرضية والتصوير الجوي، والذي استضافته القاهرة على مدار 3 أيام ، برعاية رئاسة مجلس الوزارء.

جيومكاني 2019 يستعرض آليات رصد التعدي على أراضي الدولة

وكشف المهندس أحمد الغوابي ، رئيس مجلس إدارة شركة إيدج برو خلال المعرض ، عن المشروعات التي يتم العمل عليها بالتعاون مع وزارة التخطيط ومنها مشروع رصد التعدي على أراضي الدولة باستخدام الأقمار الصناعية.

بدايات المشروع منذ 3 سنوات

وأضاف الغوابي، أن بداية هذا المشروع منذ ثلاث سنوات حيث يتم تصوير جمهورية مصر العربية بالكامل كل ثلاثة أشهر لقياس المتغيرات التي طرأت على تقسيمات أراضي الدولة، ومن ثم يتم اكتشاف هذه التعديات.

مشروع لرصد الحرائق

وأعلن عن قرب البدء في مشروع رصد الحرائق في مصر بالكامل بالتعاون أيضا مع وزارة التخطيط، وتصنيف هذه الحرائق سواء كانت مخلفات زراعية، أو مخلفات المصانع أو أي سبب أخر، إضافة إلى عمل قاعدة بيانات جغرافية للأماكن التي يتكرر بها الحرائق، وكمية هذه الحرائق وقياس معدلات التكرار، وكمية الأدخنة المنبعثة، وسيتم تعميم النتائج على الوزارات الأخرى.

التحول الرقمي

على جانب آخر، أكد المهندس علاء الحايس، رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي ومشروعاته ليست بجديدة، حيث تم تطوير الوزارات والهيئات الحكومية بهدف التخلي عن المعاملات الورقية وذلك لتوفير الوقت والمجهود البشري وتحسين دورات العمل في الجهات الحكومية.

وأشار الحايس، إلى أن قيام وزارة الاتصالات بعمل بروتوكلات مع جميع الهيئات الحكومية لتنفيذ عملية التحول الرقمي، بالتعاون مع القطاع الخاص يعمل على توفير الإمكانيات الغير نمطية في تنفيذ مثل هذه المشروعات.

مشاركة كبرى من الشركات العالمية بالمعرض

وشمل المؤتمر معرضا شاركت فيه كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التقنيات الجيومكانية ونظم دعم اتخاذ القرار والهيئات المختلفة والذي أقيم هذه السنة بالتعاون مع المنظمة الدولية للتصوير الجوي والاستشعار عن بعد (ISPRS).

وأقيمت ورشة عمل تحت رعاية ISPRS قبل انطلاق المعرض، في إطار المعايير الأساسية للبنية التحتية للبيانات المكانية، وكذلك محاضرات تلقي الضوء على موضوع المعرض والتي تتولي نقاط أساسية خاصة بالحصول على البيانات وتجميعها وتحليلها وتقييمها والتوصل لإنتاجها.

المشاركون بمعرض جيومكاني 2019

وشهد المؤتمر تنظيم مائدة مستديرة بحضور المهندس أحمد الغوابي رئيس مجلس إدارة شركة إيدج برو منظمة الحدث، والمهندس محمد عمر نائب رئيس مجلس الإدارة ، ونرمين مجدي المنسق العام للمؤتمر ، والمهندس علاء الحايس رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي بوزارة الاتصالات.

ودار المؤتمر حول مشروعات المتغيرات المكانية التي تقوم بها الشركة بالتعاون مع وزارة التخطيط.