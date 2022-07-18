خلال معرض جوى.. بوينج تخطط لإبرام تعاقدات بقيمة 15 مليار دولار لطرازين متعثرين

تسعى شركة بوينج لصناعة الطائرات إلى دعم طرازي طائرتيها المتعثرين 737 ماكس 10 و777 إكس بطلبيات تزيد قيمتها رسميا على 15 مليار دولار من شركتي دلتا إيرلاينز ولوفتهانزا هذا الأسبوع خلال مشاركتها في أكبر حدث لقطاع الطيران منذ جائحة كوفيد-19، بحسب وكالة رويترز.

وقالت مصادر في القطاع إن شركة بوينج الأمريكية، التي تنافس إيرباص الأوروبية، ستظهر بأداء قوي مع افتتاح معرض فارنبورو الجوي اليوم الاثنين، وذلك بعد محادثات على مدى أشهر مع دلتا بشأن طراز بوينج 737 الأكبر في طائراتها.

شركة طيران الاتحاد في أبوظبي تؤكد طلبية شراء سبع طائرات شحن إيرباص

في الوقت نفسه، قالت مصادر إن شركة طيران الاتحاد في أبوظبي أكدت طلبية شراء سبع طائرات شحن إيرباص إيه350، على الرغم من عدم وضوح ما إن كان سيتم الكشف عن ذلك خلال المعرض.

وكانت إيرباص قد كشفت عن الطلبية في نشرتها الشهرية الأحدث دون الكشف عن المشتري. وأحجمت إيرباص عن التعليق، ولم ترد الاتحاد للطيران حتى الآن على طلب للتعليق.

كانت رويترز أول من أوردت في مارس أن دلتا إيرلاينز تبحث شراء 100 طائرة ماكس 10، وذكرت الأسبوع الماضي أن الشركة تجري محادثات لطلب حوالي 12 طائرة أخرى من طراز إيرباص إيه220 في صفقة من المحتمل إعلانها غدا الثلاثاء.

توقعات بأن تبرم لوفتهانزا صفقة لشراء نحو 10 طائرات شحن كبيرة من بوينج

وقالت مصادر إن من المرجح أن تبرم لوفتهانزا الألمانية صفقة لشراء نحو 10 طائرات شحن كبيرة من بوينج، منها 7 من نسخة الشحن من 777 إكس التي جرى إطلاقها في الآونة الأخيرة.

ولم يصدر أي تعليق من أي من هذه الأطراف قبل انطلاق المعرض الذي سيستمر على الرغم من التحذيرات من حالة الطقس الطارئة وتعطل النقل الناجم عن توقعات بارتفاع درجات حرارة إلى مستويات قياسية.

وقالت مصادر بقطاع الطيران أمس الأحد إن شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي أكدت طلبية لشراء سبع طائرات إيرباص إيه350، في تأكيد لصحة خطاب نوايا غير رسمي تم توقيعه في أوائل العام الحالي.

وكانت إيرباص قد كشفت عن الطلبية في نشرتها الشهرية الأحدث دون الكشف عن المشتري. ويأتي ذلك قبل بدء معرض فارنبورو الجوي هذا الأسبوع، لكن لم يتم بعد تحديد موعد لإعلان الصفقة.

وأحجمت إيرباص عن التعليق، ولم ترد الاتحاد للطيران حتى الآن على طلب للتعليق.