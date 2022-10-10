خلال معرض تراثنا للحرف.. أمازون تطلق صفحة «شجع المنتج المصري»

أطلقت أمازون مصر (Amazon.eg) اليوم صفحة “شجع المنتج المصري” والتي تعرض عشرات الآلاف من المنتجات المصرية التي تباع من خلال أمازون مصر Amazon.eg وتم الإعلان عن هذه المبادرة خلال معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية الذي افتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وينظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

تأتي هذه المبادرة متوافقة مع نهج الحكومة المصرية من أجل دعم المشروعات والمنتجات المحلية والتحول الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وستحظى المنتجات المصرية بفرصة عرضها على صفحة “شجع المنتج المصري” على أمازون مصر (Amazon.eg) مما يتيح للملايين من العملاء في جميع أنحاء الجمهورية فرصة الحصول على منتجات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر تقديرها للتعاون مع شركة أمازون مصر للتوسع فى تسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمساهمة في نموها لتواكب المعايير المتبعة محلياً وعالمياً، مشددة على أهمية التنسيق مع أمازون مصر كشركة رائدة في تجارة التجزئة فيما يتعلق بمساعدة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف القطاعات الإنتاجية ومساعدتهم على الاستمرار والتوسع في عرض منتجاتهم.

وأشارت جامع إلى أن “الجهاز يعمل بشكل مستمر من خلال شركاء التنمية على تطوير آلياته لفتح نوافذ جديدة تساعد أصحاب المشروعات على التوسع في تسويق منتجاتهم لما له من أثر مباشر على نمو هذه المشروعات وتوسعها. كما يهتم بدعم المشروعات الحرفية واليدوية التراثية بشكل خاص التي تعبر عن الهوية المصرية وتقدم منتجات عصرية تلائم الأذواق كافة.”

من جانبه، قال عمر الصاحي مدير عام أمازون مصر: “اليوم نحن في غاية السعادة لإطلاق صفحة على أمازون مصر (Amazon.eg) مخصصة لدعم المنتجات المصرية. فأنا فخور بأننا نعمل على دعم ثروات مصر واتجاه مصر لتنمية الصناعة. هذه المبادرة تروج عشرات الآلاف من المنتجات المحلية قادرة على منافسة منتجات دولية. وسوف نسمتر في التزامنا بالعمل على النجاح المستمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لما تمثله من دور أساسي في قدرتنا على تقديم اختيارات متعددة من المنتجات بأسعار رائعة وتجربة تسوق عالية المستوى لعملائنا. ويأتي إطلاق صفحة “شجع المنتج المصري” كإستمرار لما قدمناه من وعد بالاستثمار المستمر في التجدد والتطور بالنيابة عن عملائنا وإمداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحتاجونه من أدوات وخدمات للنجاح.”

كانت أمازون مصر (Amazon.eg) قد قامت هذا العام بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف من وزيرة الصناعة والتجارة السابقة نيڤين جامع من أجل بحث طرق تنمية قدرات وإمكانيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يتمكنوا من زيادة حجم أعمالهم على الإنترنت ومن أجل الترويج لثراء المنتجات المحلية. ومع إرتفاع وتيرة التحول الرقمي في مصر يمثل البيع من خلال أمازون مصر (Amazon.eg) محركا قويا وأكيدًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وقال الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز: “إن خدمات الدعم الفني للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعتبر من أهم العوامل التي تسهم في نجاح المشروعات واستمرارها.” مؤكداً أن “الجهاز يقوم بتقديم مجموعة متنوعة من هذه الخدمات خلال دورة حياة المشروع وما تتضمنه من خدمات بدءاً من مرحلة ما قبل بداية المشروع والبداية ونمو وتنافسية المشروع، ويأتى التسويق من أولويات استمرارية ونمو المشروعات وما تتضمنها من اشتراك بالمعارض المحلية والدولية فضلا عن التسجيل بسجل الموردين للجهات الحكومية والتسكين بالسلاسل التجارية للقطاع الخاص والعام فضلا عن التسويق عبر المتاجر الإلكترونية.” وأكد عباس أن “مشاركة أصحاب المشروعات في المتاجر الإلكترونية تكون وفقاً لعدد من المعايير أهمها جودة المنتج وسعرة وقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته في المواعيد المحددة.”

وأضاف أن “تعاون الجهاز مع شركة أمازون يعتبر نموذج يحتذى به حيث يضمن التعاون دعم أصحاب المشروعات الراغبين في عرض منتجاتهم عبر هذا المتجر الإلكتروني وتدريبهم لتطوير وتسعير منتجاتهم لتتفق مع الاشتراطات المعمول بها محلياً وعالمياً مما يعمل على زيادة قدراتهم التنافسية على المستوى المحلى والدولي.”

وعلق أحمد السبكي، رئيس إدارة السوق التجاري بشركة أمازون مصر: “منذ إطلاق Amazon.eg في سبتمبر 2021 الماضي، قمنا بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأدوات وخدمات مختلفة واليوم هو لحظة فخر لشركة أمازون مصر (Amazon.eg) من خلال توفير هذه الفرصة لعرض منتجات مميزة وفريدة من نوعها من مصر والوصول إلى ملايين العملاء في جميع أنحاء الجمهورية.. وستواصل شركة أمازون مصر (Amazon.eg) تمكين نمو المشاريع وتزويدها بفرص قوية لعرض منتجاتها في أنحاء الجمهورية على مدار الساعة لتطوير مشروعاتهم، وبالتالي تعزيز جهود الدولة نحو رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة.”

وتشمل أدوات وخدمات أمازون مصر (Amazon.eg) خدمة الشحن من قبل أمازون (Fulfillment by Amazon – FBA) للبائعين حيث تقوم أمازون بتخزين وتعبئة وشحن منتجات البائعين إلى العملاء لتعزيز قدرتهم على الوصول إلى العملاء بشكل أسرع وأكثر فعالية وبالأخص في فترات مهرجانات التسوق مثل الجمعة البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، عندما تستخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خدمة FBA، تصبح منتجاتهم مؤهلة لبرنامج أمازون برايم، والذي يوفر لأعضاء برايم التوصيل المجاني خلال يوم واحد دون حد أدنى من المشتريات والحصول على أفضل العروض المميزة والحصرية خلال مهرجان التسوق السنوي “يوم برايم.” وتشمل الأدوات التي تساعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة على النمو عبر الإنترنت أدوات العرض السهلة ومميزات الدفع وتطبيق Amazon Seller Mobile.