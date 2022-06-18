خلال مشاركتها في معرض دولي.. هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية «أيونك 6»

ينطلق معرض بوسان العالمي للسيارات 2022 يوم 15 يوليو القادم ويستمر لمدة 10 أيام في مدينة بوسان الساحلية جنوب شرق كوريا الجنوبية، حيث تشارك شركة هيونداى موتور وكيا التابعة لها فى المعرض الدولى، بحسب وكالة يونهاب.

ويقام معرض بوسان ، بعد 4 أعوام من دورته الأخيرة بسبب إلغاءه عام 2020 جراء تفشي كوفيد-19.

6 شركات من بينها هيونداى وكيا تشارك فى المعرض

وصرح مكتب أمانة المعرض بأن 6 شركات لإنتاج السيارات ستشارك في المعرض وهي شركات هيونداي وكيا وسيارات جينيسيس من كوريا وبي إم دبليو وميني وروز رايز.

ويعتبر عدد الشركات المشاركة في المعرض أقل بكثير مقارنة مع 19 شركة محلية وأجنبية في دورته عام 2018.

هيونداي تكشف عن موديلات جديدة من بينها سيارة ” أيونك 6 ” الكهربائية

وقال مكتب أمانة المعرض إن شركة هيونداي ستكشف عن موديلات جديدة ، من بينها سيارة ” أيونك 6 ” الكهربائية المخطط لطرحها في أوائل نصف العام الجاري.

ومن المنتظر ظهور منافسة بين السيارات من الشركات المشاركة للفوز بجائزة ” سيارة العام ” التي يتبناها المعرض لأول مرة.

وستقام أثناء فترة المعرض من 16-24 يوليو، فعالية عرض منتجات متعلقة بالسيارة مع إجراء مشاورات للتصدير، بالإضافة الى فعالية تجربة قيادة سيارات جديدة وتجربة القيادة لتجنب العقبات وقرعة للفوز بالسيارة للزوار.

وتجاوزت المبيعات المحلية والصادرات للطرز المخصصة للسيارات الكهربائية لمجموعة هيونداي موتور، بما في ذلك “أيونيك 5″ لـ هيونداي موتور و”إي في 6″ لـ كيا و”جي في 60” لـ جينيسيس، 50 ألفا و100 ألف على التوالي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى.

هيونداي تبيع 54,919 سيارة كهربائية في السوق المحلية حتى أبريل

وكانت مجموعة هيونداي موتور قد أعلنت أنها باعت 54,919 وحدة من السيارات الكهربائية في السوق المحلية حتى أبريل، بما في ذلك 33,213 وحدة من “أيونيك 5” و18,509 وحدات من “إي في 6” و3,197 وحدة من “جي في 60”.

وتم طرح “أيونيك 5″ و”إي في 6″ و”جي في 60” في مايو وأغسطس وأكتوبر خلال 2021 على التوالي.

وبلغت صادرات الطرز الثلاثة حوالي 102 ألف وحدة حتى شهر أبريل من هذا العام، بما في ذلك 62 ألف وحدة من “أيونيك 5” و39 ألف وحدة من “إي في 6” وألف وحدة من “جي في 60”.

وتأتي الطرز الثلاثة مع المنصة المعيارية الخاصة بالسيارات الكهربائية لمجموعة هيونداي موتور “E-GMP”.

وتقود السيارات الكهربائية المخصصة مبيعات السيارات الكهربائية لمجموعة هيونداي موتور.