خلال مشاركتها بمعرض إيفا الدولي.. سامسونج تعرض أحدث منتجاتها الذكية

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات أنها ستعرض أحدث منتجاتها وحلولها المصممة للترويج لحياة أكثر ذكاء وصديقة للبيئة في معرض عالمي للإلكترونيات الاستهلاكية في برلين بألمانيا، بحسب وكالة يونهاب.

ومن المقرر أن تعرض سامسونج مجموعة من الأجهزة المنزلية والأجهزة الشخصية من شاشات الألعاب المتميزة إلى أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي في معرض إيفا الدولي 2022 في برلين الذي سيقام من الجمعة إلى الثلاثاء.

وستدير سامسونج جناحا بمساحة 10,072 قدما مربعا في المعرض وهو الأكبر من حيث الحجم بين العارضين في معرض الإلكترونيات التجاري لهذا العام والذي سيقام وجها لوجه بالكامل لأول مرة منذ 3 سنوات بسبب جائحة كوفيد-19.

وتعمل سامسونج على زيادة التآزر بين الأجهزة المنزلية لتجعل الحياة في المنزل أكثر راحة وذكاء.

سامسونج تكشف النقاب عن منصة SmartThings فى المعرض

وفي معرض إيفا هذا العام، ستكشف سامسونج النقاب عن منصة SmartThings البرمجية المطورة التي ستمكن المستخدمين من الاتصال والتحكم في الأجهزة المنزلية من 13 علامة تجارية مختلفة بما فيها سامسونج.

يشار إلى أن سامسونج هي عضو مؤسس في اتحاد الاتصال المنزلي (HCA) جنبا إلى جنب مع إل جي إلكترونيكس وGE Appliances ومجموعة إليكترولكس، حيث تم تأسيس اتحاد الاتصال المنزلي في عام 2021 بهدف تزويد المستهلكين بمزيد من الخيارات ضمن نظام بيئي منزلي متصل آمن ومضمون وقابل للتشغيل المتبادل.

وقالت إن مثل هذا الترابط سيساعد المستخدمين على عيش حياة أكثر استدامة من الناحية البيئية.

وعلى سبيل المثال، تراقب خدمة SmartThings Energy استهلاك الطاقة للأجهزة المتصلة وتتحول تلقائيا إلى وضع توفير الطاقة إذا لزم الأمر.

سامسونج : تطوير المزيد من الأجهزة المنزلية الصديقة للبيئة ضمن أهدافنا طويلة المدى

وقالت سامسونج إن تطوير المزيد من الأجهزة المنزلية الصديقة للبيئة هو أهدافها طويلة المدى، وأضافت أن جميع أجهزتها المنزلية ستكون مزودة بتقنية Wi-Fi بحلول نهاية العام القادم وسيتم تزويدها في النهاية بميزات مدمجة لتوفير الطاقة.

وستقدم سامسونج Net Zero Home وهي حملة لتطوير تقنيات لمساعدة المنازل على الإنتاج الذاتي وتخزين الطاقة بالتعاون مع Hanwha Q Cells التي تتخذ من سول مقرا لها، وهي شركة تقدم حلول الطاقة الشمسية، كجزء من الجهود المبذولة لجعل الحياة المنزلية أكثر استدامة من الناحية البيئية.

وستعرض الشركة أيضا التقنية الجديدة لـ غسيل Bespoke التي تقلل تسرب المواد البلاستيكية الدقيقة من الملابس وطورتها بالتعاون مع العلامة التجارية الأمريكية للملابس الخارجية “باتاغونيا”.

وقالت سامسونج إن تشكيلة الغسيل الجديدة تقوم بتصفية المواد البلاستيكية الدقيقة التي تتسبب في تلويث المحيطات وتعريض الحياة البحرية والموائل الطبيعية للخطر، بنسبة تصل إلى 54%.

وفي محاولة للحد من انبعاثات الكربون، طورت سامسونغ منذ أوائل هذا العام تقنية تعيد استخدام أحد المصادر الرئيسية للنفايات البلاستيكية في العالم – شبكات الصيد المهملة. وتم استخدام المواد المصنوعة من هذه المواد البلاستيكية لأول مرة في سلسلة الهاتف الذكي “جالاكسي إس 22”.

وأضافت سامسونج أنها تخطط لإصدار تحديثات البرامج الشهر القادم حتى يتمكن المستخدمون من تثبيت أحدث ميزات الهاتف الذكي في جالاكسي إس 22 أو جالاكسي زي فولد 4 دون شراء هواتف جديدة في خطوة ستساعد أيضا في تقليل النفايات.