خلال مرور مفاجئ لمحافظ مطروح: سحب 3 رخص تاكسيات لمدة شهر

معتز محمود قام اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بمرور ليلى مفاجئ بشارع الاسكندرية وكورنيش المدينة للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين والمصطافين والتفتيش على التاكسيات والتأكيد على عدم استغلال سائقيها للمصطافين وأهالى المحافظة بأعلى من التسعيرة المقررة. حيث أشاد زائرى…

معتز محمود

قام اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بمرور ليلى مفاجئ بشارع الاسكندرية وكورنيش المدينة للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين والمصطافين والتفتيش على التاكسيات والتأكيد على عدم استغلال سائقيها للمصطافين وأهالى المحافظة بأعلى من التسعيرة المقررة.

حيث أشاد زائرى المحافظة بمدى التطوير الذى شهدته مطروح هذا العام وما تميزت به عن الاعوام السابقة والخدمات المقدمة للأهالى والمصطافين.

كما استمع محافظ مطروح لعدد من المواطنين مع الاستجابة الفورية لها حيث قرر إجراء عملية جراحية لمسنة، وتيسيراً على أبناء مطروح أصحاب المحلات التجارية بشارع الاسكندرية وافق محافظ مطروح على السماح للتجار بعرض بضاعتهم خارج المحل بما لا يتجاوز مترا ولا يعيق حركة المشاة أو يؤثر على الشكل الحضارى مع متابعة مجلس مدينة مرسى مطروح وشرطة المرافق لعدم وجود أى تجاوزات.

كما وافق على طلب معاق بتوفير فرصة عمل له بترخيص البيع فى مكان محدد على الكورنيش، كما وجه لمديرية الاسكان ومجلس المدينة بمعاينة شكوى مواطنين وتضررهما من نشوع المياه من الوحدة السكنية العلوية، وخزانات المياه الشخصية أعلى أسطح العمارات بحى الشروق.

كما قام محافظ مطروح بمراجعة عدد من تراخيص عربات البيع على الكورنيش والتاكد من صحتها وعدم تجاوز الباعة ، كما قام بإيقاف عدد من سائقى تاكسيات الأجرة والوقوف على مدى الالتزام بتشغيل العدادات وعدم استغلال سائقى التاكسى للمواطنين مع الإقبال المتزايد من المصطافين موسم صيف هذا العام لمطروح، وسؤال الركاب عن التسعيرة التى تم الإتفاق عليها مع السائق، حيث قام المحافظ بسحب عدد من الرخص لسائقى التاكسى لمغالاتهم فى تسعيرة الأجرة المقررة للمسافة المتفق عليها وعدم تشغيل العداد واستغلال الركاب.

وطالب المحافظ من المواطنين وزائرى المحافظة عدم السماح لسائقى التاكسى والأجرة باستغلالهم مع الإبلاغ فورا عن أى سائق يستغل الركاب، مؤكدا على وجود أرقام تليفونات إدارة مرور مطروح على كل تاكسى للإبلاغ فورا عن أى استغلال من السائقين.

كما وجه محافظ مطروح للعميد أحمد السنطاوى مدير إدارة مرور مطروح بالمتابعة المستمرة مع تشدد العقوبات على السائقين المستغلين للركاب بأعلى من تسعيرة الأجرة المقررة، مع استمرار التواصل مع المواطنين وتكثيف الكمائن المرورية.

رافق محافظ مطروح خلال الجولة كل من المهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد ومحمد جابر رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح وعدد من مديرى المديريات والادارات المعنية.