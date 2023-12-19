خلال مراحل الملء الأربع لسد النهضة.. متحدث «الري»: 42 مليار متر مكعب مياه حجزتها أثيوبيا حتى الآن

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الملء الرابع للسد الأثيوبي بشكل أحادي الجانب يسبب أضرارًا لأكثر من 150 مليون مواطن، وفكرة الملء أحادي الجانب من أثيوبيا مرفوضة تمامًا.

وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج “على مسئوليتي” في فضائية صدى البلد، أن حجز 20 مليار متر مكعب من المياه فجأة في سد النهضة، دون الرجوع إلى دولتي المصب مصر والسودان، يؤثر سلبًا على الدولتين ويُحدث ارتباكًا كبيرًا.

وأكد أنه تم حجز 42 مليار متر مكعب من المياه منذ بدء عملية ملء سد النهضة الأثيوبي وحتى الآن، وذلك خلال المراحل الأربع لعملية الملء، قائلًا: “سنرى تطور الأحداث خلال الأشهر المقبلة قبل بدء المرحلة الخامسة للملء”.

وأوضح غانم أنه كان وجود فيضانات عالية أدى إلى تخفيف التأثير السلبي لعمليات الملء خلال السنوات الماضية، لكن هناك تأثيرًا نتيجة حالة الارتباك لما يحدث في المنظومة المائية نتيجة الملء الرابع لسد النهضة على مصر.