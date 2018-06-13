خلال مدة تعاقده.. كارتيرون يتعهد بالقتال لتحقيق جميع البطولات الممكنة مع الأهلى

_ وصف الفريق بأنه لا يقل عن ريال مدريد وبرشلونة _ رفض تحمل خزينة النادي الشرط الجزائي مع النادي اﻷمريكي علي المصري تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تجربته الجديدة مع القلعة الحمراء، وطموحاته في المرحلة المقبلة، وكيف دارت المفاوضات معه.



_ وصف الفريق بأنه لا يقل عن ريال مدريد وبرشلونة

_ رفض تحمل خزينة النادي الشرط الجزائي مع النادي اﻷمريكي علي المصري تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تجربته الجديدة مع القلعة الحمراء، وطموحاته في المرحلة المقبلة، وكيف دارت المفاوضات معه. وكشف المدير الفني اﻷسبق لنادي وادي دجلة، خلال حديثه للموقع الرسمي للنادي اﻷهلي، في أول حوار شامل، عن الكثير من الأمور التي كشفها في هذا الحوار. *في البداية.. نرحب بك في النادي الأهلي لبداية ولاية جديدة مع القلعة الحمراء! **بالطبع.. سعيد للغاية بتعاقدي مع النادي الأهلي، عملاق القارة الإفريقية، فأنا ما زلت صغير السن، ولكني أمتلك خبرات كبيرة اكتسبتها من خلال التجارب التي خضتها، سواء مع مازيمبي الكونغولي أو وادي دجلة، أو بعد ذلك خلال رحلتي في الدوري الأمريكي، بجانب أنني تعاملت مع لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، ومنهم دروجبا ومالودا، وهو ما منحني القدرة على التطوير من نفسي وقدراتي التدريبية، كما أنه ساعدني على كيفية التعامل مع النجوم والأندية الكبيرة. *كيف بدأت مفاوضاتك مع النادي الأهلي؟ **أحيانًا تقابل الشخص المناسب في التوقيت المناسب، والمفاوضات لم تستمر وقتًا طويلًا مع محمد فضل، مدير التعاقدات بالنادي، حيث لم تستغرق سوى بضع ساعات، وانتهى الأمر بالاتفاق على توقيع العقود والموافقة على تدريب الأهلي. *كيف ستتعامل مع طموحات جماهير الأهلي الكبيرة، التي تطالب دائمًا بحصد البطولات، خاصة وأن سبق لك العمل في مصر من خلال تجربتك مع نادي وادي دجلة؟ **سأقاتل من أجل قيادة الأهلي لحصد البطولات لإسعاد جماهيره، وسبق أن التزمت بكلمة مع مسئولي الأهلي، وتعهدت بإنهاء تعاقدي مع النادي الأمريكي بالتراضي، وألّا يتحمل النادي الأهلي أي شيء، وهو ما حدث بالفعل، حيث إنني تمسّكت بالعرض، لرغبتي الملحّة في أن أكون جزءًا من منظومة النادي الأهلي، ومن ثمّ تمسكت بإتمام الأمر والتعاقد مع الأهلي. *هل تلقيت أي عروض تدريبية قبل التوقيع رسميًا للأهلي؟ **نعم وصلتني عروضٌ من صن داونز وكايزرتشيفز من جنوب إفريقيا، ولكن بالطبع الأهلي كانت له الأولوية، فهو كبير القارة الإفريقية، وشرف كبير التواجدُ داخله، ولهذا أتعهد بالعمل بكل قوة من أجل إسعاد جماهيره. *ما طموحاتك مع الفريق؟

**الأهلي من أكبر الأندية في العالم، ولا يقل عن برشلونة وريال مدريد أو أي فريق من الأندية الكبرى، والهدف الأهم بالنسبة لي مع أي فريق أتولى تدريبه هو النجاح وتحقيق البطولات، وسأبذل قصارى جهدي من أجل قيادته، للتواجد دائمًا على منصات التتويج، خاصة وأنني لن أقبل سوى بهذا الأمر، الذي يتطلب وجود روح في الفريق، حتى يحافظ على لقب صائد البطولات. *لماذا فضّلت أن يكون جهازك الفني بالكامل مصريًا؟ **عندما يكون الجهاز خليطًا من الثقافات والحضارات المختلفة سيترتب عليه تقبّل كل شيء من جانب اللاعبين للتعليمات، كما أنني أثق بشدة في قدرات الجهاز المعاون، وأعلم تمامًا أنني سأتعلم منهم، وهم بالطبع سيستفيدون مني، حتى يعود الأمر في النهاية بالنجاح على الفريق بشكل عام. *ما الصورة التي قمت بتكوينها بشكل عام عن الكرة المصرية، وأبرز اللاعبين الذين تعرفهم من الأهلي؟ **أعلم كل كبيرة وصغيرة عن الكرة المصرية، وأتابع الأهلي دائمًا، كما أنني شاهدت مباريات كثيرة للأهلي خلال الفترة الماضية، وهدفي في المقام الأول هو استعادة الروح القتالية للاعبين، بعد أن لاحظت انخفاضها إلى حد ما، الفترة الماضية، وكما أكدت، هدفي الأساسي هو تحقيق الفوز، لأنني لن أقبل بنتيجة غيره. *ما رسالتك لجماهير الأهلي؟

** قبل توجيه رسالتي لجماهير الأهلي.. أود التأكيد على أنني فخور بأن أكون جزءًا من عائلة النادي الأهلي، سأقاتل لتحقيق جميع البطولات الممكنة مع الأهلي لإسعادهم، ولن أقبل سوى بتقديم أفضل ما لدى اللاعبين في جميع المباريات.