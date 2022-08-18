خلال مداهمة أسفرت عن مصرع أحد المتهمين.. الداخلية تحرر طفلة مختطفة بأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الخميس- عن نجاح الأجهزة الأمنية في تحرير طفلة مختطفة، ومصرع أحد مرتكبي الواقعة وضبط آخر، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، مرتكبا واقعة اقتحام منزل أحد المواطنين كائن بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، وبحوزتهما سلاح أبيض “سكين” وتهديد زوجته والاستيلاء على مبلغ مالي، وهاتفها المحمول وخطف نجلتها عمرها شهرين، ولاذا بالهرب وطلبا مبلغ مالي نظير إطلاق سراح الطفلة المختطفة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهما ولدى استشعارهما بالقوات بادر أحدهما بإطلاق النيران تجاهها، مما أسفر عن مصرعه.

وعُثر بجواره على بندقية آلية، 2 خزينة، عدد من الطلقات لذات العيار، وأمكن ضبط الآخر وبرفقته الطفلة المختطفة وتحريرها وإعادتها لذويها.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بالاتفاق مع المتهم الأول على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.