خلال مايو الماضي.. واردات ميناء الإسكندرية تتجاوز 6 أضعاف مثيلتها في 2022 (جراف)

سجلت واردات ميناء الإسكندرية نموًّا كبيرًا، حيث بلغ عوائد مايو 2023 إجمالي 1.74 مليار دولار، بينما قُدّرت نظيرتها في 2022 بـ260.8 مليون دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كشفت النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، المصدرة بالجهاز المركزي خلال يوليو الماضي، أن واردات ميناء الإسكندرية المصرية ارتفعت بنسبة 568.3% في مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه للعام الذي يسبقه.

وأوضحت أن عوائد الواردات الخاصة بالموانئ المصرية، خلال مايو، توزعت على العديد من الموانئ، على رأسها الإسكندرية، ثم السويس بواقع مليار و698 مليون دولار، وبنسبة نمو 66.3%، مقارنة بمايو 2022.

تلتها واردات ميناء الدخيلة مسجلة 1.19 مليار خلال مايو 2023، بينما سجل 3.5 مليون دولار في الشهر نفسه للعام الذي يسبقه، بتضاعف بلغ حوالي 337 ضِعفًا للعام الحالي، وحقق ميناء دمياط نموًّا في وارداته قدرُه 29230.8%.

واردات «المطارات» تنخفض بنسبة 88.5%

كشفت النشرة الإحصائية للتجارة الخارجية أن عوائد واردات المطارات في مايو 2023 انخفضت بنسبة 88.5%، مقارنة بمثيلتها في مايو 2022، حيث سجلت في الأولى 0.7 مليار دولار، وفي الثانية 6.5 مليار دولار.

وجاءت واردات ميناء بورسعيد بارتفاع كبير قدره 14348%، مسجلة 0.5 مليار دولار في مايو للعام الحالي، بينما سجلت القصير وموانئ البحر الأحمر واردات بارتفاع 9636.8%، حيث بلغت 233.6 مليون دولار في مايو الماضي.

وسجل ميناء سفاجا نموًّا 15564.5% في عوائد واردات مايو 2023، بواقع 106.4 مليون دولار، بينما بلغت واردات نويبع 23.5 مليون دولار في الشهر نفسه بنمو 234780%، مقارنة بمايو 2022.

وأوضحت النشرة أن إجمالي واردات الموانئ الأخري انخفضت عوائدها الدولارية بنسبة 67.8%، حيث سجلت 5.2 مليون في مايو الماضي، و16.2 في مايو الذي يسبقه.

واردات الموانئ المصرية من يناير حتى مايو (2022 – 2023)

سجل كل من ميناء السويس والإسكندرية 8.14 مليار دولار بالتساوي من عوائد الواردات، خلال الفترة من يناير حتى مايو 2023، حيث بلغ معدل نمو واردات السويس 319%، مقارنة بالفترة نفسها في 2022، بينما حققت واردات الإسكندرية نموًّا قدره 95% بنفس فترة المقارنة.

وجاء في المركز الثالث عوائد واردات ميناء الدخيلة بنمو كبير قدره 13902%، مسجلًا 5.18 مليار دولار خلال الفترة سابقة الذكر، وميناء دمياط 3.9 مليار دولار بنمو 9235%،

بينما سجل ميناء المطارات انخفاضًا 89% في عوائد واردات الفترة من يناير حتى مايو 2023 والتي سجلت 3.85 مليار دولار.