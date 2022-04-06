كشف الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك ، عن وصول عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر مارس الماضى بلغ 56 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخـزين غير خالصة الرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 5544 طرد بوزن إجمالي 1123 طن 568 كيلوجرام ، تـم الإفراج عن 100 شهادة سحب جزئية بعدد 9 ألاف و 177 طرد بوزن إجمالي 1980 طن و934 كيلو جرام .

وبلغ إجمالي الضرائب و الرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مارس 15 مليون و 604 ألف و 485 جنيهاً و إجمالي الغرامات 158 ألف و 514 جنيها.

بينما بلغ إجـمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خــلال نفس الفترة 83 مليون 322 ألف 170 جنيها وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة ودمغة التنمية والدمغـة النسبية والنوعية والمصاريف الإدارية المحصلة 879 ألف 418 جنيها.

كما بلغ إجمالي رسم الموارد المالية عن شهر مارس حوالى 2 مليون و 775 ألف و487 جنيه والرسـوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 436 ألف و 809 جنيها.

وخلال الفترة نفسها بلغ قيمة صادرات الدخان بجمرك الصادر بالإدارة العامــة لجمارك الدخان بالقاهرة 6 مليون و 820 ألف و 578 جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مارس الماضى حوالى 103 ملايين 225 ألف جنيه.