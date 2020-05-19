اقتصاد وأسواق

خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية.. وزيرة التخطيط تستعرض أولويات الحكومة في ضوء تفشي وباء كورونا

في كلمتها بفعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم عبر الإنترنت
سمر السيد 5:14 م, الثلاثاء, 19 مايو 20 5:14 م, الثلاثاء, 19 مايو 20

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه ستكون هناك زيادة في الاستثمارات الكلية للحكومة المصرية في خطة العام المالي المقبل ٢٠٢٠ /٢٠٢١ بواقع ٤٢٪؜ في قطاع الصحة و٨١٪؜ في قطاع التعليم.

واستعرضت في كلمتها بفعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم عبر الإنترنت، أولويات الحكومة المصرية في ضوء تفشي وباء كورونا المستجد .

وأضافت أنه ستكون هناك زيادة في الاستثمارات الحكومية بقطاع النقل والطرق بنسبة ٩٠٪؜ وارتفاع في استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بنسبة ٧٨٪؜.

كما سيشهد قطاع التحول الرقمي والاتصالات زيادة بنسبة ٣٠٠٪؜.

وفيما يتعلق بإجمالي الاستثمارات العامة في مجال البنية التحتية؛ قالت إنه تم تخصيص نحو ١.٥ تريليون جنيه كاستثمارات عامة في قطاع البنية التحتية في السنوات السبع الماضية.

وأضافت أن الحكومة المصرية نفذت بنجاح نحو ٤٢٥٣ مشروعا في مجال البنية التحتية بتكلفة تريليوني جنيه خلال السنوات الخمس الماضية.

وعرضت وزيرة التخطيط عددًا من الأمثلة علي المبادرات التي سيتم تنفيذها في خطة العام المالي المقبل؛ ففيما يتعلق بمنظومة الرعاية الصحية الشاملة ؛ قالت وزيرة التخطيط انه سيكون هناك زيادة بنسبة ٧٧٪؜ في عدد سرائر الرعاية المكثفة وسيتم أتمتة ٢٥٪؜ من المستشفيات الجامعية.

وفِي اطار قطاع التعليم سيتم انشاء ٢٧ الف فصل جديد لتقليل كثافة الطلاب في المحافظات ذات الأولوية.

كما سيتم رصف ٤ آلاف كيلو متر من الطرق المحلية.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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