سيـــاســة

خلال لقائه وزير الخارجية.. ممثل الاتحاد الأوروبي للسلام يثمن دور مصر الداعم لجهود السلام بالشرق الأوسط

الوزير شكري استهل اللقاء بتقديم التهنئة للمسئول الأوروبي على توليه المنصب
سمر السيد 8:13 م, الأحد, 20 يونيو 21 8:13 م, الأحد, 20 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم، سفن كوبمانس، المُمثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استهل اللقاء بتقديم التهنئة للمسئول الأوروبي على توليه المنصب مُعربًا عن التطلع إلى استمرار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة من أجل دفع مسار السلام بالشرق الأوسط.

وأوضح الوزير شكري مواصلة مصر جهودها بهدف تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة من أجل تحقيق الهدوء والاستقرار المرجو بالتوازي مع دعم جهود إعادة الإعمار وتلبية الاحتياجات التنموية للأشقاء بالأراضي الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا  «الخارجية» تدين استهداف ميليشيا الحوثي المناطق المدنية جنوب السعودية

كما أكد وزير الخارجية أهمية توافر الإرادة الحقيقية والمُناخ المُلائم لإحياء المسار التفاوضي بشكل عاجل من أجل التوصل لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وبما يُحقق السلام الشامل والعادل في المنطقة، مُعربًا عن التطلع لاستمرار قيام الاتحاد الأوروبي بدوره لتوفير الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة.

اقرأ أيضا  محافظ دمياط: 110 مشروعات لقطاع التعليم بتكلفة 350 مليون جنيه

ومن جانبه، ثمّن “كومبانس” دور مصر الداعم لجهود السلام في الشرق الأوسط والتي تُوجت بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وكذلك لمساعيها المستمرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مُعربًا عن تطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر لمساندة المساعي الحالية لدفع مسار السلام وأهمية تفعيل دور الرباعية الدولية خلال الفترة المقبلة في هذا الصدد، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

«الخارجية» تدين استهداف ميليشيا الحوثي المناطق المدنية جنوب السعودية

سمر السيد 8:07 م, الأحد, 20 يونيو 21

ختام فعاليات المناورة «رعد – 5» بالمنطقة الشمالية العسكرية 

أحمد اللاهوني 6:25 م, الأحد, 20 يونيو 21

السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية خلال المرحلة الانتقالية

هاني جميعي 6:11 م, الأحد, 20 يونيو 21

تأجيل نظر الاستئناف على براءة سما المصري في سب ريهام سعيد إلى 15 أغسطس

المال - خاص 5:56 م, الأحد, 20 يونيو 21

بعد تصديق السيسي عليه.. تعرف على قانون «عزل الموظفين متعاطي المخدرات»

سلوى عثمان 5:50 م, الأحد, 20 يونيو 21

في قضية التمويل الأجنبي.. قاضى التحقيق: لا وجه لإقامة الدعوى ضد 5 كيانات حقوقية جديدة

المال - خاص 5:21 م, الأحد, 20 يونيو 21