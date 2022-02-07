اقتصاد وأسواق

خلال لقائه وزير التموين .. «مدبولي» يطمئن على أرصدة السلع الاستراتيجية بالأسواق

وذلك بما يلبى احتياجات المواطنين من تلك السلع
أحمد إسماعيل 7:18 م, الأثنين, 7 فبراير 22 7:18 م, الأثنين, 7 فبراير 22

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بالدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واطمأن مدبولي على تواجد أرصدة السلع الاستراتيجية بالأسواق منها تكفى لفترات أطول، وذلك بما يلبى احتياجات المواطنين من تلك السلع.

وعرض الدكتور على المصيلحى، جهود الوزارة المبذولة فى إطار متابعة توافر السلع الاستراتيجية بالاسواق، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، وكذا ما يتم تنفيذه من خطوات واستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى ما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات مستمرة مع المختصين فى هذا المجال، ومنهم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، والموردين والمنتجين والمصنعين، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات شهدت تأكيد المختصين توافر السلع وكذا خامات الإنتاج اللازمة للسلع المختلفة، وخاصة التى يحتاج إليها المواطنون فى شهر رمضان المبارك.

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وتناول وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الوزارة فيما يتعلق بموسم توريد القمح لهذا العام، مشيراً إلى أنه من المستهدف أن نستقبل 4 ملايين طن قمح هذا العام، وذلك ‏بمختلف الصوامع والشون المطورة والهناجر التابعة لشركات الصوامع ‏والمطاحن، منوهاً فى هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لتسهيل عمليات التوريد ‏علي المزارعين، منها زيادة نقاط استقبال الاقماح بالمحافظات والأماكن الأكثر زراعة له.

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وتطرق الوزير خلال اللقاء، إلى آخر المستجدات الخاصة بتنقية كشوف المستفيدين من الدعم، سواء السلع التموينية، أو الخبز، مؤكدًا سعى كافة أجهزة الدولة المعنية لوصول الدعم لمستحقيه.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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