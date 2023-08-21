خلال لقائه نظيره التتارستاني.. وزير التجارة: مهتمون بتنمية صناعة السيارات وتقديم حوافز كبيرة

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير اهتمام الدولة بتنمية صناعة السيارات، من خلال وضع إستراتيجية جديدة تقوم على تقديم حوافز كبيرة لهذه الصناعة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مع أولج كوربشينكو، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بجمهورية تتارستان، التابعة لدولة روسيا الاتحادية، والذي يزور مصر حاليًّا على رأس وفد يضم ممثلي عدد من الهيئات الحكومية المعنية بتنمية الصناعة والاستثمار وكبرى الشركات الصناعية؛ لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وشدد سمير على أهمية تشجيع الحكومتين للشركات الصناعية في البلدين على تحقيق مفهوم التكامل الصناعي في عمليات الإنتاج، بما يسمح بتصدير هذه المنتجات إلى أسواق دول تجمع الاتحاد الأوراسي مستفيدة من اتفاق التجارة الحرة المزمع إبرامه بين مصر ودول التجمع.

وأشار إلى أهمية دراسة إمكانيات تصنيع مشترك للسيارات، من خلال توريد المكونات الرئيسية من تتارستان واستكمال صناعة السيارة اعتمادًا على الإمكانيات الجيدة للصناعات المغذية للسيارات حاليًّا في مصر، والتوسع في تصدير هذا المنتج إلى السوق الأفريقية الضخمة بالاستفادة من اتفاق التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ونوه بأن هناك اهتمامًا من الدولة في المرحلة الحالية بتصنيع عدد كبير من المنتجات والخامات (ما يقارب 152 بندًا) التي يتم استيرادها وتُعتبر مُدخلات لصناعات مهمة، ومن ثم يمكن التصنيع المشترك لها، ومن ضمنها إطارات السيارات والمركبات، إلى جانب البتروكيماويات التي تتميز تتارستان بإنتاجها.