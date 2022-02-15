اتصالات وتكنولوجيا

خلال لقائه سفير إيطاليا.. وزير الاتصالات يستعرض تجربة مصر في رقمنة الخدمات الحكومية

الوزارة تستهدف إطلاق 200 خدمة حكومية رقمية بنهاية العام الجاري
عمر ياسر 11:23 ص, الثلاثاء, 15 فبراير 22 11:23 ص, الثلاثاء, 15 فبراير 22

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التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفى بداية اللقاء؛ رحب طلعت بالسفير الإيطالي ؛ حيث أشاد بالقواسم المشتركة التى تجمع بين البلدين فى ضوء العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين؛ معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما فى ضوء الطفرة الكبيرة التى تشهدها مصر حاليًا فى مجال التحول الرقمى.

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ومن جانبه؛ أكد السفير الإيطالى على عمق الروابط التى تجمع بين البلدين؛ معربا عن ترحيب بلاده بالتعاون مع الجانب المصرى فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات فى مجال الرقمنة، خاصة فى ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه إيطاليا لعمليات التحول الرقمى.

وقد ناقش الاجتماع عددا من مجالات التعاون المقترحة بين البلدين ومن أهمها التعاون فى مجال الابتكار الرقمى وريادة الأعمال، حيث أبدى السيد سفير إيطاليا فى القاهرة استعداد بلاده لتوفير برامج تدريبية للشباب المصرى فى هذا المجال، وكذلك فتح افاق للتعاون بين حاضنات الأعمال فى كلا البلدين.

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كما تم استعراض آليات دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين فى مجال التحول الرقمي؛ وفى هذا السياق أوضح طلعت أن التجربة المصرية لتحقيق التحول الرقمى ورقمنة الخدمات الحكومية، حيث تم إطلاق قرابة 120 خدمة حكومية رقمية فى إطار خطة تستهدف الوصول إلى 200 خدمة رقمية بنهاية العام الجاري.

وفى ختام اللقاء؛ وجه عمرو طلعت الدعوة لنظيره الإيطالى من خلال السفير الإيطالى لزيارة مصر للاطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والتباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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حضر اللقاء عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”.

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بقلم عمر ياسر

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