سيـــاســة

خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي .. السيسي : على المجتمع الدولي دعم جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية

بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
أحمد إسماعيل 5:57 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21 5:57 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم ، أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس بمدينة شرم الشيخ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور آيال هولاتا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والفريق أول آلي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، والسيدة شيمريت مائير كبيرة المستشاريين، والسفيرة الإسرائيلية بالقاهرة.

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وعقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأشار الرئيس إلى دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادًا إلى حل الدولتين، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يُسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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