سيـــاســة

خلال لقائه بوزيرة الجيوش.. السيسي يعبر عن تقديره وثقته تجاه العلاقات الاستراتيجية مع فرنسا

اللقاء شهد التباحث بشأن تطوير التعاون العسكرى بين البلدين
مصطفى الجُدي 1:22 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21 1:22 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في باريس، فلورانس بارلي، وزيرة الجيوش الفرنسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد التباحث حول تطوير التعاون العسكرى بين مصر وفرنسا، وتبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية.

وعبر الرئيس عن التقدير والثقة تجاه العلاقات الاستراتيجية مع فرنسا فى مختلف المجالات، خاصة الشق الأمني والعسكري، معربا عن التطلع إلى تطوير التعاون الثنائى على نحو يساهم فى مواجهة التحديات القائمة ويحقق التنمية والرخاء لشعبي البلدين الصديقين.

اقرأ أيضا  «الأعلى للقضاء»: فتح باب سحب ملفات التقدم لتعيين قاضيات بالمحاكم الابتدائية

وأكدت وزيرة الجيوش الفرنسية الأهمية التى توليها بلادها لتعزيز التنسيق وتوطيد علاقات الشراكة القائمة بين مصر وفرنسا، خاصة التعاون العسكري بين البلدين، وفي إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب ولما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث بشأن تطوير التعاون العسكرى بين البلدين، وأكد الرئيس أن مواجهة التحديات في المنطقة ومكافحة الإرهاب تتطلب توحيد الجهود والتنسيق الجماعي لضمان قوة وفاعلية المواجهة.

اقرأ أيضا  مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالفيوم

وتم التوافق علي تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي في الفترة المقبلة بين الجانبين من أجل مواجهة الإرهاب وتقويض خطورة العناصر الإرهابية وانتقالها من بؤر التوتر إلى مناطق أخرى مما يهدد الأمن الإقليمي بأسره، خاصة في منطقة شمال إفريقيا والساحل الإفريقي.

كما تم تناول آخر المستجدات على صعيد الأزمة الليبية، حيث توافقت وجهات النظر بخصوص أهمية دعم المسار السياسي في ليبيا والتمسك بانعقاد الانتخابات المرتقبة في ٢٤ ديسمبر المقبل، والتي من خلالها سيتم تولي سلطة شرعية منتخبة من قبل الإرادة الحرة للشعب الليبي، الامر الذي يأذن ببداية صفحة جديدة للدولة الليبية واستعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار وخروج القوات الأجنبية ويلبي تطلعات شعبها.

اقرأ أيضا  برلمانيون : مؤتمر «النقل الذكي» نقطة انطلاق لتطوير القطاع خلال السنوات المقبلة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مصطفى الجُدي

ملف الكاتب مصطفى الجُدي

اقرأ أيضاً

«معلومات مجلس الوزراء»: القاهرة تتقدم 5 مراكز في مؤشر المدن العالمي والثالثة عربيا لعام 2021

صفية حمدي 9:49 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

«حظر تصوير المحاكمات وتدابير لحفظ الأمن».. السيسي يصدق على تعديلات قانون الإرهاب

مصطفى الجُدي 9:22 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

عبد الفتاح البرهان يعين مجلس سيادة انتقاليا جديدا تحت رئاسته في السودان

أيمن عزام 8:11 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

رئيس الوزراء يتفقد مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ومجمع الكليات بالوادي الجديد

صفية حمدي 7:39 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

مستشفى القوات المسلحة بالحلمية ومركز الطب الطبيعى بالعجوزة يستقبلان رئيس مكتب حاكم ‏إمارة رأس الخيمة 

أحمد اللاهوني 6:36 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالفيوم

أماني عوض 5:07 م, الخميس, 11 نوفمبر 21