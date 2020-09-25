استثمار

خلال لقاء رئيس الوزراء وكبار المصنعين.. مقترحات بإنشاء أكاديمية وتيسيرات للتصدير بمدينة دمياط للأثاث

وقدّم الصناع عددا من المقترحات، تضمنت إنشاء أكاديمية لتعليم صناعة الأثاث في دمياط، وأيضا تيسير إجراءات الحصول على الأراضي وتخفيض أسعارها، وتقديم دعم في تسويق المنتجات.
صفية حمدي 10:52 ص, الجمعة, 25 سبتمبر 20 10:52 ص, الجمعة, 25 سبتمبر 20

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      عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعا؛ مع عدد من كبار مصنعي الأثاث من محافظة دمياط، للاستماع إلى رؤاهم بشأن تطوير صناعة الأثاث، والاستغلال الأمثل بشأن مدينة دمياط للأثاث ، وبحث إمكانية تسويق منتجاتها عالميا، مع الاستماع لطبيعة التحديات التي تواجه المصنعين بالمدينة.

 وانعقد الاجتماع بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وإيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة في إطار خطتها لدعم الصناعة والتصدير بمختلف القطاعات تعول كثيرا على مصنعي الأثاث المصريين لتوسيع صادراتهم من الأثاث إلى دول العالم المختلفة من خلال التصميمات العصرية، ولفت في السياق نفسه لوجود فرص واسعة في هذه الصناعة في مدينة دمياط للأثاث.

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وأضاف مدبولي موجها حديثه لمصنعي الأثاث الذين حضروا الاجتماع أن اجتماعه معكم؛ هدفه أن يستمع إلى رؤاهم بشأن كيفية الاستفادة القصوى من مدينة دمياط للأثاث . 

وأكدت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة على الأهمية التي توليها الوزارة لصناعة الأثاث في مصر، والدعم الدائم من رئيس الوزراء لهذا القطاع.

ونوهت إلى أن رئيس الوزراء كان قد كلّف بتشكيل مجموعة عمل لبحث وتذليل أي معوقات تمنع تقدم العمل في المدينة، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، مؤكدة أن لدينا إمكانات كبيرة في هذا القطاع. 

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مقترحات الصناع في مدينة دمياط للأثاث

وقدّم الصناع عددا من المقترحات، تضمنت إنشاء أكاديمية لتعليم صناعة الأثاث في دمياط، وأيضا تيسير إجراءات الحصول على الأراضي وتخفيض أسعارها، وتقديم دعم في تسويق المنتجات.

 وعرض بعضهم مقترح أن يتم معاملة مدينة دمياط للأثاث كمنطقة حرة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتدريب العمالة، وطالبوا بتواجد المراكز الخدمية في المدينة على مقربة من بعضها البعض، مع تعديل المساحات المطروحة، طبقا للمطلوب وليس طبقا للمخطط.

مدبولي : مستعدون لبناء مصانع الأثاث بالتصميمات التي يطرحها المصنعين وبآلية سداد تنتهي بالتمليك

واستجابة لمقترحات المصنعين، أكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة  لتقديم الدعم الكامل لهم بكل المعارض لعرض منتجاتهم وتسويقها، ووعد بالمساعدة في إنشاء الأكاديمية، لكنه أيضا طالبهم بتحديث التصميمات حتى تتواكب الصنعة والمنتج مع متطلبات العصر الحديث، وكذلك تحديث آليات التسويق لمنتجاتهم، وبما يتواءم وما يحدث حول العالم من تقدم فى فنون وآليات التسويق. 

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وأضاف رئيس الوزراء قائلا “نحن مستعدون لبناء المصانع بالتصميمات التي تطرحونها، وبآلية سداد ميسرة ممكن أن تنتهي بالتمليك، فكل هدفنا هو “التشغيل” و”الإنتاج”، ونحن حريصون على نجاح عمل مدينة دمياط للأثاث ، وهدفنا أيضا ألا تندثر هذه الصناعة المتميزة، وأن تنطلق وتصل إلى العالمية” .

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بقلم صفية حمدي

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