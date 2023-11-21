خلال كوب28.. فرنسا وأمريكا ستقترحان حظر التمويل الخاص للمحطات التي تعمل بالفحم

تعتزم فرنسا، بدعم من الولايات المتحدة، طلب وقف التمويل الخاص لمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم أثناء مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب28) الذي يعقد في وقت لاحق هذا الشهر، وفقا لما قالته ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات لرويترز في الهند وأوروبا.

ومن شأن الخطة، التي تم إرسالها إلى الهند هذا الشهر، أن تساهم في تعميق الانقسامات خلال مؤتمر كوب28 الذي يعقد في دبي بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر، إذ تعارض الهند والصين أي محاولات لعرقلة تشييد محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والتي تعتبرانها مهمة لاقتصادهما الذي يحتاج إلى الطاقة بشدة.

وقال مسؤولان هنديان إن وزيرة الدولة الفرنسية للتنمية كريسولا زاكاروبولو أبلغت الحكومة الهندية بالخطة التي تحمل عنوان “السياسة الجديدة لاستبعاد الفحم” لمؤسسات التمويل الخاصة وشركات التأمين.

ولم يتم الإعلان من قبل عن خطة لوقف التمويل الخاص لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

وذكر مصدر مطلع على الخطة في أوروبا أن الهدف هو تجفيف التمويل الخاص لمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم وأن هذا الأمر من أهم أولويات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر كوب28 الذي يُنظر إليه على أنه فرصة حاسمة لتسريع العمل من أجل الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وقال المسؤولان الهنديان إن الاقتراح ينص على أن تضع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معايير للكف عن استخدام الفحم لشركات التمويل الخاصة التي يمكن تتبع تمويلها من قبل الجهات التنظيمية ووكالات التصنيف والمنظمات غير الحكومية.

وتسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا، وغير ذلك من الجهات، إلى وضع خطة لتسريع التخلص التدريجي من الفحم، الذي وصفوه بأنه “التهديد الأول” لأهداف المناخ.

وتستخدم الهند الفحم في إنتاج نحو 73 % من الكهرباء التي تستهلكها، على الرغم من أنها زادت طاقة استخدام الوقود غير الأحفوري إلى 44 % من إجمالي طاقتها المركبة لتوليد الكهرباء.