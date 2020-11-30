نقل وملاحة

خلال كلمته بغرفة التجارة الأمريكية.. وزير النقل: السيسي يولي أهمية لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة

قال وزير النقل إن حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر يبلغ حوالي 21.8 مليار دولار
سمر السيد 6:29 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20 6:29 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

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وجه وزير النقل، المهندس كامل الوزير، التهنئة للولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة انتخاب الرئيس الأمريكي جوبايدن، مشيراً إلى أنها دولة عظمى ذات قيم الديمقراطية وإنسانية وتعد شريكا استراتيجيا لمصر في كل المجالات.

وأضاف في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ، مساء اليوم ، إلي أن الشعب المصري من متابعي الثقافة الامريكية والشعب الأمريكي يعلم الكثير عن الثقافة المصرية.

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وتابع أن مشاعر الاحترام والتعاون متبادلة بين البلدين ، مؤكداً علي ما تعوله مصر ويوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة الي آفاق أرحب في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين.

وقال إن حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر يبلغ حوالي  21.8 مليار دولار، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6.87 مليار دولار منها 2.5 مليار صادرات مصرية.

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وتحدث في كلمته بفعاليات المؤتمر عن التعاون المشترك بين الوزارة و شركة جنرال الكتريك الأمريكية ، لافتاً إلي أحد التعاقدات المشتركة بين الجانبين والخاصة بتوريد 191 جرارا وجارٍ تنفيذ العقد.

وأكد إعجابه بشركة جنرال الكتريك لأن الشركة قامت منذ مارس حتي أكتوبر 2020 بتوريد 100 جرار في مشروعاتها مع الوزارة  وذلك رغم تفشي  جائحة كورونا.

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مشيراً إلي أن  ذلك كان في ظل ما كنا نراه من تباطؤ في الشركات والدول بسبب الجائحة لكن تلك الشركة التزمت بالتوريد ونفذت عقدها مع الوزارة  علي أكمل وجه.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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