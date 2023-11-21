خلال قمة استثنائية لـ«بريكس».. بوتين يؤكد امتنانه للرئيس السيسي على مساعدته في إجلاء المواطنين الروس من غزة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة الهدنة الإنسانية طويلة الأمد وإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة، معربًا في الوقت نفسه عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي على مساعدته في إجلاء المواطنين الروس من غزة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال بوتين، في كلمته خلال قمة استثنائية عبر الفيديو لمجموعة “بريكس” التي عُقدت، اليوم الثلاثاء، بمبادرة من جنوب إفريقيا، إن “الوضع في غزة بما فيه من خسائر في الأرواح، ومعاناة للأطفال، يثير قلقًا عميقًا”، مشددًا على أن صور عذاب الأطفال في غزة، والعمليات الجراحية التي تُجرى دون تخدير، تثير مشاعر خاصة.

وأكد أن الوضع الحالي هو نتيجة لرغبة الولايات المتحدة في احتكار مهمة حل الصراع، منوهًا “بأنه أصبح من الواضح عدم جدوى المحاولات الفردية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وجدد بوتين تأكيده الموقف الروسي الذي وصفه بالثابت وغير الانتهازي بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن روسيا ودول “البريكس” يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًّا في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، داعيًا إلى ضرورة بذل جهود مشتركة من جانب المجتمع الدولي؛ بهدف تهدئة الوضع ووقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد على أن أجيالًا من الفلسطينيين نشأت في وضع يعمُّه الظلم، مبينًا أن كل هذا كان نتيجة تخريب قرارات الأمم المتحدة التي تنص على إنشاء دولتين مستقلتين إسرائيل وفلسطين تتعايشان بسلام.