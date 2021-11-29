خلال فعاليات اليوم الأول من «EDEX 2021».. بحث سبل التعاون بين «الإنتاج الحربي» و«روزوبرون اكسبورت الروسية»

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، Mikhail Babich نائب رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية وأوليج ماركييف نائب الرئيس التنفيذي لشركة ” روزوبرون اكسبورت” الروسية، وذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “EDEX 2021”.

أكد الوزير “مرسي” عمق ومتانة العلاقات بين مصر وروسيا والتي تمتد إلى أكثر من 70 عامًا، مشدداً على حرص وزارة الإنتاج الحربي لتعزيز أوجه التعاون مع الشركات الروسية في المجالات المختلفة والاستفادة من الإمكانيات الحديثة المتوفرة بها لتطوير الصناعات العسكرية من خلال التصنيع المشترك مع الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربى.

أشار إلى موضوعات التعاون القائمة والمقترحة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الروسية في العديد من المجالات ومن بينها موضوعات التصنيع المشترك لبعض المعدات العسكرية.

واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي القدرات والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية للشركات والوحدات التابعة ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية من أسلحة ومعدات وذخائر وكذا دورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة، معرباً عن اهتمام الوزارة بالتعاون مع ” روزوبرون اكسبورت” لإقامة مشروعات صناعية مشتركة.

من جانبه أوضح أوليج ماركييف نائب الرئيس التنفيذي لشركة ” روزوبرون اكسبورت الروسية” أن الشركة تعد الجهة المنظمة للعرض الخاص بدولة روسيا في “EDEX 2021” والذي تُعرض في إطاره العديد من المنتجات المتطورة من أسلحة ومعدات عسكرية.

ولفت إلى أن “روزوبرون اكسبورت” تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في الشرق الأوسط للإنتاج المشترك للمركبات المدرعة والأسلحة الصغيرة والأسلحة المضادة للدبابات وأنها ليست فقط مورّد موثوق به للمنتجات النهائية ولكنها أيضًا شريك إستراتيجي في مجال نقل التكنولوجيا.

وأكد تطلع ” روزوبرون اكسبورت” إلى فتح آفاق للتعاون العسكري مع وزارة الإنتاج الحربي وإنتاج منتجات جديدة عالية التقنية بأيدي مصرية، وأشار “ماركييف” إلى أن هذا العام يشهد المشاركة الثانية للشركة بمعرض “EDEX” حيث شاركت الشركة في النسخة الأولى من المعرض عام 2018، مشيداً بتنظيم “EDEX 2021” ومعروضات وزارة الإنتاج الحربي بالجناح المصري الذي يشهد تميزاً وتطوراً كبيراً بالنسخة الثانية من المعرض.